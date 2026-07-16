Наличные в обращении установили очередной исторический рекорд Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Наличные в обращении установили очередной исторический рекорд

В июне денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, увеличилась на 1% до рекордных 1247,325 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка

С начала года денежная база выросла на 6,2% со 1174,526 млрд гривен.

Денежная масса в июне выросла на 1,1% до 4140,860 млрд. гривен, а с начала года она выросла на 3% с 4021,312 млрд. гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне увеличился на 0,2% до 914,410 млрд гривен.

С начала года он увеличился на 5,5% с 866,944 млрд. гривен.

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