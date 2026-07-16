0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наличные в обращении установили очередной исторический рекорд

Казна и Политика
37
Наличные в обращении установили очередной исторический рекорд
Наличные в обращении установили очередной исторический рекорд
В июне денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, увеличилась на 1% до рекордных 1247,325 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года денежная база выросла на 6,2% со 1174,526 млрд гривен.
Денежная масса в июне выросла на 1,1% до 4140,860 млрд. гривен, а с начала года она выросла на 3% с 4021,312 млрд. гривен.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне увеличился на 0,2% до 914,410 млрд гривен.
С начала года он увеличился на 5,5% с 866,944 млрд. гривен.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems