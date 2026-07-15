Евросоюз выделяет Украине еще €1 миллиард на дроны
— Казна и Политика
Европейский Союз объявил о выделении Украине дополнительного 1 млрд евро на закупку беспилотников в рамках кредита в поддержку Украины на 2026−2027 годы.
Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.
Более трети кредитной программы направят на оборону
По словам Урсулы фон дер Ляен, кредитная программа ЕС для поддержки Украины в объеме 90 млрд евро уже полностью заработала.
«Наш кредит в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро полностью заработал. Более трети будет инвестировано только в оборонную продукцию для Украины», — отметила президент Еврокомиссии.
Она напомнила, что 30 июня ЕС выделил первый транш военной помощи на дроны в 4 миллиарда евро.
«И сегодня я рада объявить о новой выплате еще 1 миллиард евро — именно на дроны», — отметила глава Еврокомиссии.
Она также напомнила, что ЕС только что одобрил планы выплат на 10 миллиардов евро на дополнительные дроны, ракеты и истребители.
Напомним, 30 июня ЕС выделил Украине 3,9 млрд евро на закупку дронов в рамках 6 млрд евро, определенных на это в рамках кредита в поддержку Украины в 2026—2027 году в размере 90 млрд евро.
Из этого кредита 60 млрд евро будет направлено исключительно на оборонную помощь Украине, 30 млрд евро — на бюджетную поддержку.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.