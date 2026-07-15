Евросоюз выделяет Украине еще €1 миллиард на дроны Сегодня 17:50 — Казна и Политика

Урсула фон дер Ляен

Европейский Союз объявил о выделении Украине дополнительного 1 млрд евро на закупку беспилотников в рамках кредита в поддержку Украины на 2026−2027 годы.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.

Более трети кредитной программы направят на оборону

По словам Урсулы фон дер Ляен, кредитная программа ЕС для поддержки Украины в объеме 90 млрд евро уже полностью заработала.

«Наш кредит в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро полностью заработал. Более трети будет инвестировано только в оборонную продукцию для Украины», — отметила президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что 30 июня ЕС выделил первый транш военной помощи на дроны в 4 миллиарда евро.

«И сегодня я рада объявить о новой выплате еще 1 миллиард евро — именно на дроны», — отметила глава Еврокомиссии.

Она также напомнила, что ЕС только что одобрил планы выплат на 10 миллиардов евро на дополнительные дроны, ракеты и истребители.

Напомним, 30 июня ЕС выделил Украине 3,9 млрд евро на закупку дронов в рамках 6 млрд евро, определенных на это в рамках кредита в поддержку Украины в 2026—2027 году в размере 90 млрд евро.

Из этого кредита 60 млрд евро будет направлено исключительно на оборонную помощь Украине, 30 млрд евро — на бюджетную поддержку.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.