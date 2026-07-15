Киев вернул 1,25 млрд грн в бюджет города — куда пойдут деньги Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Киев вернул 1,25 млрд грн в бюджет города — куда пойдут деньги

Киев возвращает в бюджет города 1,25 млрд грн, которые ранее передал госбюджету, рассчитывая на помощь государства в выполнении мероприятий Плана энергоустойчивости.

Куда пойдут деньги

Предполагалось, что средства используют Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины для закупки оборудования и создания резервной системы теплоснабжения Киева.

Однако из-за невозможности агентства оперативно реализовать этот механизм город вернул финансирование в собственный бюджет, чтобы самостоятельно выполнить эти работы.

Об этом в комментарии «Вечернему Киеву» рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, депутаты рассмотрели как организационные и технические вопросы, так и финансовые решения, необходимые для реализации плана устойчивости города.

«Было принято решение о предстоящем соглашении с Европейским инвестиционным банком о кредитовании мер по обеспечению энергоустойчивости. Также 1 млрд 250 млн грн, которые ранее предусматривались Агентству восстановления для закупки оборудования с целью создания резервной системы питания города, будут перераспределены на городские структуры, которые будут непосредственно реализовывать эти мероприятия. Это позволит не замораживать деньги и не терять драгоценное время», — отметил Петр Пантелеев.

Он также подчеркнул, что город и далее поддерживает жилые дома, которые еще не имеют резервных источников питания. Для этого продолжает действовать программа софинансирования 70/30, благодаря которой ОСМД и ЖСК могут установить генераторы, аккумуляторные системы или солнечные электростанции.

«Уже более тысячи домов получили резервные системы питания. Кроме того, около 200 домов оборудованы собственными солнечными электростанциями, которые хорошо зарекомендовали себя прошлой зимой. Программы не прекращаются, поэтому присоединиться можно и сейчас. Главное — не затягивать, ведь нужно время для прохождения всех процедур и получения финансирования», — объяснил он.

Комментируя сотрудничество с государством, Петр Пантелеев отметил, что уже определены источники финансирования для инженерно-технической защиты объектов критической инфраструктуры. В то же время, вопрос финансирования создания резервной системы теплоснабжения пока остается открытым.

«Город уже определил необходимые объекты, источники финансирования и объемы работ. Сейчас мы продолжаем переговоры с государством и еще раз обращаемся с просьбой предусмотреть финансирование этого направления. Речь идет о системе, от которой напрямую зависит прохождение отопительного сезона и обеспечение теплом киевлян в зимний период», — сказал Пантелеев.

По его словам, общая стоимость создания резервной системы теплоснабжения значительная, однако сейчас самое важное — оперативно выделить средства на авансирование и заказ оборудования.

Вечірній Київ По материалам:

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