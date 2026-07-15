Борьба с искусственным дроблением бизнеса: каковы результаты

Перейти от точечного реагирования на отдельные нарушения к имплементации системных решений, исключающих злоупотребление и уклонение от налогообложения.
Речь идет о формировании прозрачных и понятных условий ведения бизнеса.
Нарабатываемые МРГ решения призваны защитить честный бизнес от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто искусственно минимизирует налоговые обязательства и тем самым получает неконкурентные преимущества.
Дополнительные поступления в государственный бюджет должны обеспечиваться в первую очередь благодаря расширению налогооблагаемой базы, сокращению теневого сектора и повышению уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.
Детенизация является инструментом увеличения доходов госбюджета без давления на ответственный бизнес.
«Детенизация экономики — это один из ключевых приоритетов Правительства, часть финансовой устойчивости государства и лежит в основе сотрудничества с международными партнерами Украины. Достичь ощутимого результата можно только при условии системного взаимодействия всех вовлеченных в этот процесс государственных органов. Важно перейти от фрагментированных усилий к скоординированному сотрудничеству и взаимодействию. Наша общая задача — создать равные и прозрачные правила для бизнеса и минимизировать возможности для функционирования схем. Это запрос ответственного бизнеса, и мы его учитываем», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
По результатам были согласованы следующие шаги: пути противодействия искусственному дроблению, усовершенствование выявления незаконных практик уклонения от уплаты налогов и углубления взаимодействия между органами власти, вовлеченными в детенизацию.
Работа МРГ идет постоянно: члены группы совместно прорабатывают законодательные и организационные решения, которые должны заложить долгосрочную основу для противодействия теневым практикам в экономике. Минфин и далее будет координировать это взаимодействие и информировать о ходе работы МРГ.