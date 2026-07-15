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Цены на стройматериалы для проектов восстановления ограничат — детали

Недвижимость
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Цены на стройматериалы для проектов восстановления ограничат — детали
Цены на стройматериалы для проектов восстановления ограничат — детали
В Украине будет введена единая база цен на строительные материалы для государственных строительных проектов. Соответствующее решение должно стать одним из ключевых инструментов борьбы с завышением смет во время восстановления страны.
Инициатором реформы выступила Государственная аудиторская служба Украины совместно с Министерством развития общин и территорий. По словам главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой, правительство уже утвердило новые подходы к определению стоимости строительства в условиях военного положения.
Следующим этапом станет создание единой базы, в которой будет определена максимально допустимая стоимость основных строительных материалов для каждого региона Украины.
По словам Басалаевой, при составлении смет подрядчики не смогут закладывать цены, превышающие установленные в базе.
В базе будет определена предельная сумма, которую нельзя превышать при калькуляции строительства. Если нам нужен бетон 500 марки, мы открываем базу цен и смотрим максимальную цену для соответствующего региона. Покупать дешевле можно, дороже нет", — объяснила глава Госаудитслужбы.
Министерство развития общин и территорий получило три месяца на создание и запуск такой базы.

Меняются правила компенсации зарплат

Одновременно государство изменило механизм компенсации затрат на оплату труда подрядных организаций.
Ранее компании могли закладывать в смету значительно более высокие зарплаты работников, чем те, с которых фактически уплачивались налоги и единый социальный взнос.
Как привела пример Алла Басалаева, отдельные подрядчики декларировали зарплату строителей на уровне 50 тыс. грн в месяц, однако ЕСВ платили только по минимальной зарплате — около 8 тыс. грн.
«Государство согласовало контракт, в котором отмечалось, что работники будут получать 50 тысяч гривен. Но при проверке мы видим, что единый социальный взнос уплачивался фактически с минимальной зарплаты. Возникает вопрос: куда делась разница? — сказала она. Теперь государство будет компенсировать только те расходы на оплату труда, которые подтверждены фактическими платежными документами и не превышают сумму, предусмотренную договором.
По словам руководителя Госаудитслужбы, новая система построена по принципам, которые уже используются в странах Европейского Союза.
Ожидается, что она позволит сделать государственное строительство более прозрачным, унифицировать подходы к формированию смет и существенно снизить возможности для манипуляций с ценами при закупке материалов.
По материалам:
borgexpert
Недвижимость
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