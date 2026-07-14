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Продажа дома, земельного участка, дачи или гаража: какие могут быть сюрпризы

Недвижимость
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Продажа дома, земельного участка, дачи или гаража: какие могут быть сюрпризы
Продажа дома, земельного участка, дачи или гаража: какие могут быть сюрпризы
При покупке дома, земельного участка, дачи или гаража в целом здесь алгоритм тот же, однако существует своя специфика.

Дом

В случае купли-продажи дома дополнительно проверяется собственность на земельный участок. Здесь могут быть сюрпризы — дом стоит на неприватизированном участке. Такие дома продавать нельзя.
В некоторых случаях старые дома не имеют актуальной документации — нужно обновить техпаспорт или ввести в эксплуатацию самострой. В селах вообще могут отсутствовать какие-либо документы.
Настоятельно рекомендуем не «вестись» на уговоры продавцов или риелторов — покупайте только то имущество, которое имеет соответствующую документацию. В противном случае вы рискуете просто выбросить деньги за объект, на который так и не сможете оформить право собственности.

Земельный участок

Для купли-продажи земельного участка необходимо обязательное наличие кадастрового номера, его границы должны быть установлены официально. Целевое предназначение не должно противоречить планам застройки или сельхозиспользования.

Гаражи, дачи

Что касается гаражей, дачных домов и участков, то здесь также может быть вариант, когда на эти объекты отсутствуют документы, однако они продаются. Скорее всего, продается не сам объект, а членство в дачном или гаражном кооперативе, на территории которого находится сама дача или гараж.
Покупать или нет такое предложение — решайте сами, но имейте в виду — вы приобретаете таким образом фактически только «книжку» члена кооператива, за которым закреплен соответствующий объект. Его в дальнейшем часто можно узаконить и приобрести в собственность, но убедитесь, что это действительно возможно. Да и цена в таком случае должна быть соответствующая.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Как продать недвижимость: все, что нужно знать в 2026 году

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимость
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