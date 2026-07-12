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Эксперт спрогнозировала, когда в Украине начнет дорожать аренда квартир

Недвижимость
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Когда в Украине подорожает аренда жилья
Когда в Украине подорожает аренда жилья, Фото: magnific
В июле не стоит ожидать роста цен на рынке аренды жилья, однако в некоторых туристических локациях стоимость все же может повыситься. Удорожание аренды ожидается в конце августа, когда традиционно увеличивается спрос на квартиры.
Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии «24 Канала».

В каких городах цены могут вырасти уже сейчас

Эксперт прогнозирует рост цен на аренду жилья в конце августа. В настоящее время рынок активизируется, ведь жилье начинают искать студенты, молодые специалисты, семьи, переезжающие перед началом учебного года, а также внутренне перемещенные лица.
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Середина лета — переходный этап между весенней активностью и осенним сезоном. В настоящее время количество новых арендаторов обычно растет незначительно, поэтому большинство владельцев жилья не спешат пересматривать стоимость аренды.
Впрочем, точечное подорожание возможно в Киеве, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. Именно в этих городах спрос на жилье превышает предложение особенно в сегменте качественных квартир.
Также летом часть владельцев переводит квартиры из долгосрочной в посуточную аренду, чтобы получить более высокий доход от туристов.
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Поэтому количество доступного жилья для длительного проживания сокращается, что также может поддерживать или повышать арендные ставки.
Наиболее заметна тенденция в туристических и курортных городах, таких как Львов, Яремче, Буковель, Ужгород, Черновцы, а также в прибрежных городах Одесской области.

Рынок аренды в Украине: какие области показали наибольший рост цен

Ранее Finance.ua писал, что на рынке аренды однокомнатных квартир лидирует Запорожская область, где медианная цена увеличилась на 60% и составляет 8000 гривен. Среди двухкомнатных и трехкомнатных квартир — Харьковская область. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры здесь выросла почти на 85% и составляет 12 000 гривен, а трехкомнатной почти на 67% и составляет 15 000 грн.
Наибольший процентный скачок медианных цен во всех сегментах квартир зафиксирован в прифронтовых областях — Харьковской и Запорожской. В то же время в западных и центральных регионах, несмотря на более низкие темпы прироста в процентах, сохраняется самая высокая стоимость аренды в абсолютных цифрах, что подтверждает стабильно высокий уровень цен в этих регионах.
По материалам:
Finance.ua
Аренда жилья
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