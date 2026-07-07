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Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

Недвижимость
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Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)
Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)
Сейчас Киев приходит в себя после обстрелов. Как это повлияло на цены на аренду квартир в столице, рассказываем по инфографике ЛУН по состоянию на 7 июля.
Напомним, в начале июня средняя стоимость аренды незначительно упала. За последний год 1-комнатные квартиры упали в цене 3%, а 3-комнатные — 11%. В то время двухкомнатные квартиры остались на уровне цены весны 2025 года.

1-комнатные квартиры

Дешевле всего однокомнатную квартиру можно снять в Деснянском районе города — 10 тыс. грн, Святошинский и Днепровский район — 15 тыс. грн, 16 тыс — в Оболонском районе.
А вот Печерский и Шевченковский — самые дорогие районы — 38 100 грн и 25 тыс. просят за 1-комнатную.
Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

2-комнатные

Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)
Двухкомнатные также популярные для аренды квартиры. Здесь цены стартуют от 12 тыс. в Деснянском районе, 15 тыс — Дарницком и 20 тыс. в Оболонском районе.

ТОП-3 лидеров неизменна:

  • Печерский — 49 300 грн,
  • Шевченковский — 33 900 грн
  • Голосеевский — 32 000 грн.

Типы построек

Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)
Относительно типов застройки самые высокие цены в дореволюционных домах — от 30 тыс. грн за 1 комнатную квартиру.
Сталинки и новостройки почти на одном уровне — здесь цена от 24−25 тыс. грн за 1 комнатную квартиру.
Самые дешевые хрущевки и панельки — от 12. тыс. грн за 1 — ком картиру.
Ранее мы писали, что на рынке аренды однокомнатных квартир лидирует Запорожская область, где медианная цена увеличилась на 60% и составляет 8 000 гривен. Среди двухкомнатных и трехкомнатных квартир — Харьковская область. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры здесь выросла почти на 85% и составляет 12 000 гривен, а трехкомнатной почти на 67% и составляет 15 000 грн.
А вот на рынке покупки однокомнатных квартир самая высокая конкуренция за жилье зафиксирована в Черкасской области — в среднем 13 откликов на одно объявление. На рынке аренды лидером стала Запорожская область, где одно объявление в среднем получало 35 откликов.
Высокий спрос на количество доступных предложений наблюдается также в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве, где на 1 объявление в среднем приходится около 6 откликов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жилья
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