Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

Напомним, в начале июня средняя стоимость аренды незначительно упала. За последний год 1-комнатные квартиры упали в цене 3%, а 3-комнатные — 11%. В то время двухкомнатные квартиры остались на уровне цены весны 2025 года.
1-комнатные квартиры
Дешевле всего однокомнатную квартиру можно снять в Деснянском районе города — 10 тыс. грн, Святошинский и Днепровский район — 15 тыс. грн, 16 тыс — в Оболонском районе.
А вот Печерский и Шевченковский — самые дорогие районы — 38 100 грн и 25 тыс. просят за 1-комнатную.
2-комнатные
Двухкомнатные также популярные для аренды квартиры. Здесь цены стартуют от 12 тыс. в Деснянском районе, 15 тыс — Дарницком и 20 тыс. в Оболонском районе.
ТОП-3 лидеров неизменна:
Печерский — 49 300 грн,
Шевченковский — 33 900 грн
Голосеевский — 32 000 грн.
Типы построек
Относительно типов застройки самые высокие цены в дореволюционных домах — от 30 тыс. грн за 1 комнатную квартиру.
Сталинки и новостройки почти на одном уровне — здесь цена от 24−25 тыс. грн за 1 комнатную квартиру.
Самые дешевые хрущевки и панельки — от 12. тыс. грн за 1 — ком картиру.
Ранее мы писали, что на рынке аренды однокомнатных квартир лидирует Запорожская область, где медианная цена увеличилась на 60% и составляет 8 000 гривен. Среди двухкомнатных и трехкомнатных квартир — Харьковская область. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры здесь выросла почти на 85% и составляет 12 000 гривен, а трехкомнатной почти на 67% и составляет 15 000 грн.
А вот на рынке покупки однокомнатных квартир самая высокая конкуренция за жилье зафиксирована в Черкасской области — в среднем 13 откликов на одно объявление. На рынке аренды лидером стала Запорожская область, где одно объявление в среднем получало 35 откликов.
Высокий спрос на количество доступных предложений наблюдается также в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве, где на 1 объявление в среднем приходится около 6 откликов.