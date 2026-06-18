0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких областях найскладніше купити або орендувати однокімнатну квартиру

Нерухомість
125
Запорізька область стала лідером за попитом на оренду житла
Запорізька область стала лідером за попитом на оренду житла
На ринку купівлі однокімнатних квартир найвища конкуренція за житло зафіксована в Черкаській області — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером стала Запорізька область, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Де найвищий попит на купівлю житла

Найбільшу кількість відгуків на одне оголошення про продаж однокімнатної квартири зафіксовано у Черкаській області — у середньому 13 відгуків.
До регіонів, де оголошення про продаж житла також отримують найбільше відгуків від потенційних покупців, належать:
  • Кіровоградська область — близько 11 відгуків на оголошення;
  • Волинська область — 9 відгуків;
  • Чернівецька область — близько 9 відгуків;
  • Запорізька область — близько 8 відгуків.
Високий попит щодо кількості доступних пропозицій спостерігається також у Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві, де на 1 оголошення в середньому припадає близько 6 відгуків.
Інфографіка створена за допомогою AI
Інфографіка створена за допомогою AI

Регіони з найвищою конкуренцією за оренду

На ринку оренди однокімнатних квартир найбільшу кількість відгуків на одне оголошення зафіксовано у Запорізькій області, де одне оголошення в середньому отримує 35 відгуків.
До областей із найвищою конкуренцією за оренду 1-кімнатної квартири також належать:
  • Кіровоградська область — близько 29 відгуків на оголошення;
  • Харківська область — близько 28;
  • Черкаська область — близько 26
  • Сумська область — 25.
Високий попит на оренду 1-кімнатної квартири також у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській і Закарпатській областях, де кожна пропозиція збирає від 18 до 21 відгуків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що за останні п’ять років ціни на квартири площею 20−30 кв. м суттєво зросли як у сегменті оренди, так і купівлі. Водночас динаміка попиту виявилася різною. Порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м зросла в усіх обласних центрах. Найбільш помітне подорожчання зафіксовано на заході України. У сегменті купівлі квартир площею 20−30 кв. м також спостерігається значне подорожчання, особливо в західних областях.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьРинок нерухомостіКупівля квартириОренда житла
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems