У яких областях найскладніше купити або орендувати однокімнатну квартиру Сьогодні 12:03 — Нерухомість

Запорізька область стала лідером за попитом на оренду житла

На ринку купівлі однокімнатних квартир найвища конкуренція за житло зафіксована в Черкаській області — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером стала Запорізька область, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Де найвищий попит на купівлю житла

Найбільшу кількість відгуків на одне оголошення про продаж однокімнатної квартири зафіксовано у Черкаській області — у середньому 13 відгуків.

До регіонів, де оголошення про продаж житла також отримують найбільше відгуків від потенційних покупців, належать:

Кіровоградська область — близько 11 відгуків на оголошення;

Волинська область — 9 відгуків;

Чернівецька область — близько 9 відгуків;

Запорізька область — близько 8 відгуків.

Високий попит щодо кількості доступних пропозицій спостерігається також у Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві, де на 1 оголошення в середньому припадає близько 6 відгуків.

Інфографіка створена за допомогою AI

Регіони з найвищою конкуренцією за оренду

На ринку оренди однокімнатних квартир найбільшу кількість відгуків на одне оголошення зафіксовано у Запорізькій області, де одне оголошення в середньому отримує 35 відгуків.

До областей із найвищою конкуренцією за оренду 1-кімнатної квартири також належать:

Кіровоградська область — близько 29 відгуків на оголошення;

Харківська область — близько 28;

Черкаська область — близько 26

Сумська область — 25.

Високий попит на оренду 1-кімнатної квартири також у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській і Закарпатській областях, де кожна пропозиція збирає від 18 до 21 відгуків.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що за останні п’ять років ціни на квартири площею 20−30 кв. м суттєво зросли як у сегменті оренди, так і купівлі. Водночас динаміка попиту виявилася різною. Порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м зросла в усіх обласних центрах. Найбільш помітне подорожчання зафіксовано на заході України. У сегменті купівлі квартир площею 20−30 кв. м також спостерігається значне подорожчання, особливо в західних областях.

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