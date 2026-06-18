У яких областях найскладніше купити або орендувати однокімнатну квартиру

На ринку купівлі однокімнатних квартир найвища конкуренція за житло зафіксована в Черкаській області — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером стала Запорізька область, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.
Найбільшу кількість відгуків на одне оголошення про продаж однокімнатної квартири зафіксовано у Черкаській області — у середньому 13 відгуків.
До регіонів, де оголошення про продаж житла також отримують найбільше відгуків від потенційних покупців, належать:
Кіровоградська область — близько 11 відгуків на оголошення;
Волинська область — 9 відгуків;
Чернівецька область — близько 9 відгуків;
Запорізька область — близько 8 відгуків.
Високий попит щодо кількості доступних пропозицій спостерігається також у Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві, де на 1 оголошення в середньому припадає близько 6 відгуків.
Регіони з найвищою конкуренцією за оренду
На ринку оренди однокімнатних квартир найбільшу кількість відгуків на одне оголошення зафіксовано у Запорізькій області, де одне оголошення в середньому отримує 35 відгуків.
До областей із найвищою конкуренцією за оренду 1-кімнатної квартири також належать:
Кіровоградська область — близько 29 відгуків на оголошення;
Харківська область — близько 28;
Черкаська область — близько 26
Сумська область — 25.
Високий попит на оренду 1-кімнатної квартири також у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській і Закарпатській областях, де кожна пропозиція збирає від 18 до 21 відгуків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що за останні п’ять років ціни на квартири площею 20−30 кв. м суттєво зросли як у сегменті оренди, так і купівлі. Водночас динаміка попиту виявилася різною. Порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м зросла в усіх обласних центрах. Найбільш помітне подорожчання зафіксовано на заході України. У сегменті купівлі квартир площею 20−30 кв. м також спостерігається значне подорожчання, особливо в західних областях.