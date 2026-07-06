Обзор застройщика City One Development: что следует знать потенциальным покупателям и инвесторам Сегодня 09:50 — Недвижимость

Обзор застройщика City One Development: что следует знать потенциальным покупателям и инвесторам

Компания City One Development входит в список самых известных застройщиков Киева. В портфеле есть как жилая, так и коммерческая недвижимость.

Рассмотрим вопросы масштабности проектов, репутации застройщика, строительной дисциплины и юридические аспекты.

Что известно о застройщике City One Development

Инвестиционно-девелоперская компания City One Development официально работает с 2010 года, но фактически деятельность на рынке недвижимости началась за несколько лет до регистрации компании.

Девелопер продает жилые и коммерческие проекты в Киеве. Компания предоставляет комплекс услуг:

строительство;

развитие объектов;

управление объектами;

реализация квартир/помещений.

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В своей деятельности компания руководствуется тремя принципами: создание не отдельных объектов, а городского пространства; человекоцентрическая архитектура; инновации и устойчивое развитие среды.

Согласно данным на официальном сайте девелопера, за все время деятельности было построено 1240 тыс. кв. м, еще 500 тыс. кв. м строится.

Распределение площади по статусу реализации

City One Development входит в первую пятерку девелоперов по рейтингу застройщиков Киева по версии портала « Минфин ».

Проекты City One Development

По данным рейтинга от портала «Минфин», количество введенных в эксплуатацию домов с даты основания застройщика составляет 33. Из них четыре были сданы в эксплуатацию в 2025 году. Это 475 квартир общей площадью 55 423,9 кв. м.

Полностью сдан в эксплуатацию только один ЖК — «Бульвар Фонтанов» (Печерский район) 2019 года.

Компания также имеет два завода по производству флоат-стекла в пределах ИП «Город Стекла» (г. Березань, Киевская область) и ИП «Галиция» (г. Калуш, Ивано-Франковская область).

Реализованные проекты 2025

В прошлом году компания ввела в эксплуатацию только четыре дома и объекты инфраструктуры одного из жилых комплексов — была завершена седьмая очередь квартала бизнес-класса «Новопечерские Липки».

ЖК «Новопечерские Липки» (фото с официального сайта City One Development)

Жилой квартал бизнес-класса находится в Печерском районе Киева. ЖК расположен на улице Андрея Верхогляда (бывшее название Драгомирова), 1−20А.

Общая площадь квартала составляет 25 га. Из них 8 га — это зеленые зоны.

ЖК «Новопечерские Липки» (фото с официального сайта City One Development)

Это современное пространство, в котором есть все необходимое. По плану , це 32 многоэтажные (6−30) дома с общим количеством квартир в 3878. Также продаются паркоместа ― 3991.

ЖК «Новопечерские Липки» (фото с официального сайта City One Development)

Уже работает социальная инфраструктура, в том числе две общеобразовательные школы, детский сад полного дня, спортивный комплекс, академия тенниса, медицинские центры и клиники. Всего ― более 100 объектов.

В работе

По состоянию на июнь 2026 года в работе застройщика объекты в трех ЖК. Мы проанализировали данные по этапу работ в каждом из них.

ЖК Очередь / дом Описание работ «Новопечерские Липки» 8 очередь: дом №5 Монтаж системы коммуникаций, отделочные работы, обустройство фасадов и полов, установка радиаторов. дом №6 Монтаж системы коммуникаций, отделочные работы, обустройство фасадов и полов паркинга, монтаж лифтового оборудования. дом №9 Монтаж системы коммуникаций и технического оборудования, фасадные работы, отделочные работы, монтаж поквартирных дверей. «Святобор Park Resort» 7 очередь: 3 секция 2 секция Возведен монолитный каркас до 26 этажа, устройство технического уровня, бетонирование полов на 27 этаже, внутренняя отделка. Возведен монолитный каркас до 26 этажа, подготовительные работы к бетонированию пола на уровне технического этажа, внутреннее обустройство. 6 очередь: 1 секция 2 секция 3–4 секции Работы на уровне 1 этажа: завершено перекрытие между подвальным и 1-м этажами, внутреннее обустройство, монтаж арматурных конструкций. Сформированы опорные столбы на уровне 1 этажа, внутренняя отделка. Строительство на уровне 18 этажа, внутренняя отделка. The Light Дом №8 Гидроизоляция под фундаментную плиту дома, армирование фундаментной плиты дома. Дом №6 Установка башенного крана, подготовка оголовков свай, подготовительные мероприятия под устройство фундаментной плиты и гидроизоляционных работ. 4 очередь Разработка котлована паркинга. 3 очередь Обустройство ростверка шпунтового ограждения. Дом №5 і №7 Обустройство шпунтового ограждения паркинга под домами.

Этапы строительства объектов City One Development (данные актуальны по состоянию на июнь 2026 года)

Дисциплина застройщика

Учитывая средний показатель задержки на рынке недвижимости Киева (11 месяцев), у City One Development достаточно неплохая дисциплина.

Средняя продолжительность задержки составляет 9 месяцев.

Наибольшая задержка составляет 78 месяцев (2 очередь ЖК «Святобор Park Resort»).

Приблизительно треть домов (36%) сданы в эксплуатацию в срок.

Распространенные жалобы покупателей

Finance.ua проанализировал отзывы пользователей на разных сайтах и ​​форумах, и собрал наиболее распространенные жалобы по разным ЖК.

Что пишут о «Святобор Park Resort»:

низкое качество строительных работ и ремонта;

узкие коридоры;

низкокачественные лифты;

мало мест на паркинге;

несоответствие цены и качества сервиса управляющей этим компании.

недостаточно мест для парковки авто;

завышенные цены на квартиры;

непродуманная социальная инфраструктура;

мало зеленых зон;

очереди на въезде и выезде с территории ЖК.

На что жалуются покупатели, жители и инвесторы ЖК «Бульвар Фонтанов»:

низкое качество ремонта;

шум с улицы (слишком громкая музыка и фонтаны) и плохая звукоизоляция;

недостаточно мест для парковки авто;

вид из окон на окна соседних квартир или на стройку;

завышенные цены на содержание дома.

Общая проблема, на которую обращают внимание покупатели, инвесторы и гости — качество сервиса (консьержи и охрана). Люди жалуются на хамство, причем, судя по отзывам, это длится годами.

Важные юридические аспекты

Застройщик не попадал в скандалы из-за замораживания строительства или обмана инвесторов. Однако все же есть «тревожный сигнал», который следует учитывать перед покупкой недвижимости.

История участка, на котором строят ЖК The Light

Как пишут расследователи проекта «Наші гроші» Киевсовет передал ООО «Украинская строительная реновация» в аренду на 5 лет участок площадью 3,94 га на ул. Джона Маккейна, 5 в Печерском районе. Арендная плата символическая — около 344 тыс. грн в год (всего 0,1% от нормативной денежной оценки земли).

Расследователи отмечают, что конечным бенефициаром ООО Украинская строительная реновация является Валерий Кодецкий, президент девелоперской компании City One Development.

Упомянутый участок еще в сентябре 2020 года был под арестом по решению суда в рамках уголовного производства (№ 120141000000001524 от 17.12.2014) относительно незаконного выбытия недвижимости из государственной собственности, поскольку ранее здесь располагался завод сварочного оборудования Института электросварки им. Патона.

Только после отмены ареста апелляционным судом в январе 2021-го Киевсовет смог принять решение об аренде. В то же время, по Генплану Киева эта территория до сих пор считается промышленной, соответственно там жилищное строительство запрещено.

Однако отдельный Детальный план территории, утвержденный Киевсоветом в декабре 2019 года, перевел участок в категорию многоэтажной жилой застройки.

Советы покупателям и инвесторам

Чтобы покупка квартиры была выгодна, а проживание (или сдача в аренду) комфортным, стоит внимательно анализировать объект. Вот наши практические советы:

проверяйте документы на землю и целевое назначение земельного участка в Государственном земельном кадастре — особенно это актуальный совет для инвесторов и покупателей объектов в ЖК The Light;

обращайте внимание на технические моменты ― какие материалы используются при строительстве, будет ли качественная шумоизоляция, системы коммуникаций, лифты, тип отопления, наличие резервного питания или достаточное количество парковочных мест владельцев квартир и гостей;

оценивайте реальную очередь на строительство и помните о риске задержек (хотя у этого застройщика сравнительно неплохой уровень дисциплины);

ознакомьтесь с планом строительства, чтобы не приобрести дом, напротив которого через годы вырастет еще один и испортит вид из окна;

ищите информацию о реальном положении дел в закрытых группах, форумах и чатах дома.

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