Обзор застройщика РИЭЛ: что нужно знать перед покупкой жилья

Застройщик РИЭЛ

РИЭЛ входит в пятерку девелоперов, которые нарастили строительство в столице за 2025 год. Вместе с тем за все время деятельности застройщику удалось реализовать более сотни проектов на более миллиона квадратных метров. Что действительно стоит за этими цифрами и на что обращать внимание потенциальным инвесторам? Узнайте больше в обзоре портала Finance.ua.

Что известно о РИЭЛ: репутация, масштабы, позиции в рейтингах

Частное предприятие строительная корпорация РИЭЛ — системный девелопер, работающий на рынке недвижимости Украины с 2003 года. Компания специализируется на домостроении классов «эконом», «комфорт» и «бизнес», но в портфеле также есть коммерческие проекты. Строит объекты в Киеве и Львове. На столичный рынок компания вышла в 2013 году.

За все время деятельности реализовано более 100 проектов и возведено более миллиона квадратных метров (данные с официального сайта РИЭЛ ). На ЛУН пишут о 87 сданных домах в 34 ЖК. Является крупнейшим застройщиком во Львове и входит в десятку крупнейших девелоперов Киева.

Девелопер позиционирует себя как системный застройщик. Компания не прекращала работать во время «потрясений»: экономического кризиса 2008 года, начала войны на востоке Украины, пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны.

Реализованные проекты

Как говорится на официальном сайте девелопера, РИЭЛ 2025 ввел в эксплуатацию десять объектов. Из них два — в столице. Несмотря на сравнительно малое количество реализуемых проектов в Киеве, девелопер нарастил объемы деятельности по сравнению с 2024 годом : 50 995,2 м² і 859 квартир проти 29 001,54 м² і 535 квартир.

ЖК Ok’Land (Киев, Соломенский район)

ЖК Ok’Land

ЖК находится по адресу пр-т Воздушных сил (Воздухофлотский), 56 г, неподалеку от Севастопольской площади.

В прошлом году застройщик сдал в эксплуатацию дом № 1 ( 636 квартир ). Площадь квартир варьируется от 43 до 147,3 м². Класс ― комфорт.

Согласно рейтингу портала Минфин , строительство длилось шесть лет ― с 31.08.2018 по 18.12.2024.

ЖК Nordica Residence (Киев, Печерский район)

ЖК Nordica Residence

ЖК Nordica Residence ― это прогрессивный жилищный комплекс бизнес-класса в скандинавском стиле с внутренней лаунж-зоной. Расположен по адресу ул. Железнодорожное шоссе, 45а.

РИЭЛ в 2025 году сдал в эксплуатацию первый дом (по данным DIM.RIA, все пять домов будут достроены во втором квартале 2028 года, а ЛУН сообщает всего о трех домах с той же датой сдачи). Сроки строительства первого дома — с01.10.2020 по 18.12.2024.

В эксплуатацию сдано 230 квартир. Их площадь варьируется от 35 до 171,1 м².

ЖК Компаньон (Львовская область, Сокольники)

ЖК Компаньон

Яркий комфортный ЖК комфорт-класса расположен в селе Сокольники, которое граничит со Львовом. Адрес: ул. Проектированная-Троллейбусная, 1.

В прошлом году РИЭЛ сдал в эксплуатацию вторую очередь из трех домов. Первая очередь (тоже из трех домов) была построена еще в 2019 году. Этажность ― от 6 до 9 ( данные DIM.RIA ).

В общей сложности у ЖК 238 квартир. Отметим, что на официальном сайте ЖК указано другое количество домов ― 2 (этажность 6−8).

ЖК Riel City (Львов, Железнодорожный район)

ЖК Riel City

Жилой комплекс комфорт-класса состоит из 15 домов высотой от 8 до 12 этажей. Находится по адресу ул. Рудненская, 8. Количество квартир в ЖК ― 1645.

РИЭЛ в конце 2025 года ввел три секции в эксплуатацию ― 2Б, 4Б и 5Б.

ЖК Городок Подзамче, Вежа (Львов, Шевченковский район)

ЖК Городок Подзамче

Вежа ― один из трех проектов, которые вместе создают ЖК Городок Подзамче. Комплекс находится по адресу ул. Б. Хмельницкого, 207. Будет состоять из 21 дома высотой 9 этажей. Общее количество квартир ― 1097.

Какие объекты сейчас строятся

В настоящее время РИЭЛ одновременно строит 48 домов по всей стране. Собрали данные по этапам строительства.

ЖК Дом / секция Описание работ Киев Maxima Residence Секция 1 Идут фасадные работы и остекление здания – смонтировано 75% оконных конструкций Секция 2 Идет монтаж оконных конструкций – смонтировано и застеклено 50% площадей Секция 3 Выполнен фундамент под башенный кран №3 и начат его монтаж; шпунтовое ограждение выполнено на 100% Nordica Residence Дом №2 Идет фасадные работы, готовность составляет 40% Дом №3 Завершены штукатурные работы; завершаются фасадные работы; выполнена установка входных дверей в квартиры Дом №4 Выполняется обустройство вертикальных конструкций пятого этажа Дом №5 Начата подготовка к выполнению земляных работ Sister Секция 1.1 Продолжается монтаж лестничных маршей и вентиляционных блоков Секция 1.2 Продолжается монтаж лестничных маршей и вентиляционных блоков Секция 1.3 Продолжается монтаж лестничных маршей и вентиляционных блоков Секция 1.4 Продолжается монтаж лестничных маршей и вентиляционных блоков Brother Секция А1 Выполнена гидроизоляция и залита фундаментная плита; начато устройство каркаса технического этажа Секция А2 Завершена подготовка под фундаментную плиту и начаты работы по гидроизоляции. Секция А3 Выполнен каркас технического этажа; идет обустройство вертикальных элементов цокольного этажа Львов Шенген Дом №7 Выполнена стяжка в местах общего пользования; завершены все гипсокартонные работы Дом №9 Смонтированы наружные перила холодных переходов; установлены ревизионные люки; смонтированы тамбурные двери в МЗК на всех этажах Секция Б1С1 Завершены устройство кровли и фасадные работы; продолжаются пусконаладочные работы лифтов и монтаж вентиляционных систем в коммерческих помещениях Дома Б1, Б2 Завершена штукатурка мест общего пользования; началось восстановление отделки МЗК Городок Подзамче. Вежа Секция 8.1 Уложена плитка в коридорах мест общего пользования; подготовка к финишной отделке стен и потолков Секция 7.3 Завершена внутренняя отделка; смонтирована насосная станция водоснабжения; продолжается монтаж лифта Секция 7.2 Начато устройство внутренних сетей водоснабжения Секция 7.1 Продолжаются работы по кладке внутренних стен и перегородок на уровне шестого этажа. Городок Подзамче. Брама Секция В2 Завершен монтаж кабелей внутреннего электроснабжения и устройство стяжек в местах общего пользования; идет подготовка к штукатурным работам Секция В3 Завершена кладка стен и перегородок; начата кладка дымовых каналов на крыше; выполняется отделка фасада Секция В4 Идут фасадные работы Секция В5 Завершено устройство стяжек полов в местах общего пользования Новый Форт Секция В2 Выполняются финишные отделочные работы в местах общего пользования; обустраиваются входы в дом Секция В3 Выполняются финишные отделочные работы в местах общего пользования; обустраиваются входы в дом Секция В4 Обустраиваются входы в дом; выполняется укладка плитки Секция Г2 Завершен монтаж деревянных конструкций крыши, монтаж крышных окон Великобритания Секция 2 Идет покраска стен Секция 1.1 Начато устройство фасада; производится монтаж внутренних инженерных систем водо- и теплоснабжения; завершено обустройство входной группы - лестницы с пандусом; завершается монтаж оконных конструкций Секция 1.2 Производится монтаж электрики Hyde Park Первая очередь Выполняется устройство облицовочной плитки стен и полов МЗК; начинается устройство полов на террасах Big Ben Секция А1 Продолжается кладка стен и перегородок; выполняются монолитные парапеты на крыше Секция А2 Продолжается устройство кровли; продолжается кладка стен и перегородок; начат монтаж оконных конструкций Секция А3 Идет подготовка к устройству плиты перекрытия Секция А4 Продолжается обустройство вертикальных монолитных конструкций паркинга; начаты работы по гидроизоляции и дренажу наружных стен. Секция АС6 Завершено устройство фундамента; продолжается устройство вертикальных монолитных конструкций паркинга Father Секция 4.1 Завершен монтаж оконных конструкций Секция 4.2 Идет монтаж оконных конструкций

Состояние строительства объектов РИЭЛ (апрель 2026)

Дисциплина РИЭЛ: есть ли задержки?

У девелопера есть проблемы со сроками, а задержки системные. Средний срок задержки компании составляет 23 месяца при среднем показателе в столице в 11. Наиболее длительная задержка связана со строительством 4 очереди ЖК OK’LAND и длилась 47 месяцев.

В то же время компания понимает проблему. В декабре девелопер ввел специальную опцию для инвесторов, чьи объекты «задерживаются» более чем на 6 месяцев. Речь идет о компенсации стоимости аренды помещения. Эта опция распространяется только на следующие ЖК:

Big Ben;

Father;

Hyde Park;

Sister;

Brother;

Nordica Residence (3-я очередь).

Размер компенсации определяют по данным квартального отчета рынка недвижимости от ЛУН (или другим способом, о котором стороны договорятся).

На что жалуются инвесторы РИЭЛ

Инвесторы девелопера чаще всего жалуются на затягивание со сдачей объектов. Пользователи обычно пишут о задержках в 2−3 года, причем это касается многих ЖК как в Киеве, так и во Львове. А некоторые пишут и о более серьезных задержках в 5 и даже 7 лет (ЖК Великобритания). Жалуются и на проволочки с оформлением прав собственности и других документов.

Есть также претензии к коммуникации менеджеров после покупки объекта (инвестиций) — будто представители девелопера долго и не всегда конструктивно отвечают.

Также инвесторы жалуются на высокую стоимость коммунальных услуг в апартаментах, которые не считаются жилой недвижимостью и являются более дорогими в обслуживании.

Покупатели пишут и о неудовлетворительном качестве жилья и состоянии придомовой территории. Чаще всего жалобы связаны со следующими моментами:

низкий потолок;

отделка фасада быстро шелушится;

в углу балкона протекает вода (ЖК Великобритания);

плитка во дворе потрескалась и проваливается (ЖК Львовская Площадь).

Еще один момент касается парковки. Инвесторы жалуются, что не успевают приобрести места для авто. Это актуально для многих ЖК застройщиков.

Юридические аспекты

Несмотря на систематические задержки, РИЭЛ достраивает свои объекты даже во время экономических и общественно-политических потрясений. Но есть ряд юридических аспектов и тревожных колокольчиков, требующих особого внимания со стороны покупателей и инвесторов.

ЖК Ok’land имеет неподходящее целевое назначение земли (код 03.10 — «для административных зданий и офисных зданий»). Это означает, что квартиры должны обладать правовым статусом апартаментов, а не жилья. Последствия малоприятны: повышенные тарифы на обслуживание и услуги, невозможность оформить прописку по адресу. И хотя комплекс прошел проверку «єОселей», что является формальным подтверждением соответствия комплекса базовым требованиям государственной программы, в частности, относительно статуса жилой застройки, все же возможен правовой конфликт между статусами квартиры и земли.

Это не первый случай, когда РИЭЛ строит жилье на неподходящих территориях. Ранее в эксплуатацию ввели ЖК Берег Днепра , который построили на земле для офисных строений.

Еще один сигнал касается строительства на коммунальной территории. Два объекта, которые РИЭЛ сдал в прошлом году в эксплуатацию в столице — ЖК Ok’Land и ЖК Nordica Residence — расположены на земле, которая находится в коммунальной собственности и используется на правах аренды. Это потенциально риск для инвесторов из-за возможных судебных тяжб или изменения условий пользования землей в будущем. В частности, в ЖК Ok’Land земельный участок имеет коммунальную форму собственности и передан застройщику в аренду до 2033 года . Аналогично, в ЖК Nordica Residence участок также находится в коммунальной собственности Киевского городского совета и используется на основании договора аренды до 2030 года

В ноябре 2025 года следователи открыли уголовное производство, в котором фигурирует ЖК Brother. По версии правоохранителей, арендатор участка — ООО «Аллан Плюс» — еще в 2024 году добился изменения целевого назначения земли через Госгеокадастр без решения Киевсовета (что запрещено законом). Поэтому бывшая открытая автостоянка стала территорией, пригодной к жилой застройке. Как пишут «Нерухомі», следователи получили судебный доступ к документации застройщика, генподрядчика и Госгеокадастра, чтобы проверить законность изменения целевого назначения земли и выдачи разрешительных документов на строительство.

В 2024 году Соломенский районный суд наложил арест на ЖК Park Life, который строят у подножия Соломенского Ландшафтного парка. Суд запретил строить вплотную к уже пострадавшей зеленой зоне (оползень, обвал части пешеходной аллеи). Девелопер прекратил работу и продажу квартир.

Отдельно следует рассмотреть кейс, который произошел во Львове в 2008 году. Тогда компании, связанные с РИЭЛ, приобрели и разрушили виллу композитора Ярослава Ярославенко на ул. Ярославенко, 30 — памятник истории и искусства, внесенный в реестр еще в 1982 году. На этом месте планировали построить очередной комплекс, но из-за огласки активистов этого не произошло. В 2014 году суд обязал восстановить здание, а затем стороны заключили мировое соглашение, которое предусматривает строительство на этом участке детской музыкальной студии. Новостройку с 24 квартирами и музыкальной студией уже ввели в эксплуатацию 2025.

Советы инвесторам и покупателям

Finance.ua обратился за комментарием к главному специалисту сектора недвижимости портала «Минфин» Анне Максимовой относительно советов инвесторам и покупателям перед покупкой объектов. Вот что советует специалист.

1. Проверяйте правовой статус помещения

При покупке жилья в новостройках, построенных через механизм реконструкции (а не нового строительства), покупателю следует проверить правовой статус помещения — это квартиры или апартаменты. От этого зависят тарифы на коммунальные услуги, возможность регистрации места жительства и участие в государственной программе «єОселя».

В частности, ЖК Nordica Residence от РИЭЛ построено на месте бывшего производственного комплекса через процедуру реконструкции — целевое назначение земли было изменено решением Киевсовета в 2020 году, что является официальным и задокументированным шагом.

Покупателю все равно следует самостоятельно убедиться, что конкретное помещение имеет статус квартиры (жилой фонд), а не апартаментов (нежилой фонд), поскольку последствия для собственника существенно отличаются.

2. Внимательно анализируйте документы на землю

Перед покупкой жилья следует проверять целевое назначение земельного участка в Государственном земельном кадастре. Например, по данным кадастра, земля под ЖК Ok’land от РИЭЛ имеет код 03.10 — «для строительства и обслуживания административных домов и офисных зданий».

Строительство было разрешено на основании детального плана территории, утвержденного решением Киевсовета, однако формальное назначение участка в кадастре осталось неизменным. Перед покупкой следует проверять, совпадает ли предназначение земли с тем, что на ней фактически построено.

3. Используйте «єОселю» как дополнительный фильтр

Участие конкретного дома в программе «єОселя» означает, что банк-партнер программы провел проверку разрешительной документации и правового статуса объекта. Это дополнительный, но не исчерпывающий фильтр риска.

По имеющимся данным, отдельные проекты РИЭЛ в Киеве аккредитованы в государственной программе через Скай Банк . Покупателю следует уточнять, аккредитован ли именно тот дом и та очередь, которую он рассматривает — поскольку аккредитация касается конкретных объектов, а не застройщика в целом.

4. Оценивайте реальную очередь на строительство

Перед покупкой на этапе строительства следует оценить, сколько объектов застройщик строит одновременно и какую часть из них завершил за последний год. По данным рейтинга застройщиков Киева от портала «Минфин», РИЭЛ по всей Украине одновременно строит 48 домов, за 2025 год именно в Киеве сдано 2 дома. Компания работает одновременно во Львове и Киеве, и общие объемы сдачи в Украине существенно выше — поэтому сравнивать показатели корректно только в пределах одного рынка.

5. Проверяйте, кто заказчик строительства

В обоих киевских проектах РИЭЛ, вошедших в рейтинг «Минфина», заказчиком строительства является не сам застройщик, а отдельные юридические лица — ПАО «Автоводсервис» (Nordica Residence) и ЧАО «Киевгороформление» (Ok'land).

Это распространенная практика на рынке, но покупателю следует знать: в случае спора о качестве, гарантийных обязательствах или регистрации права собственности формальной стороной может быть именно заказчик, указанный в сертификате, а не бренд застройщика.

6. Обратите внимание на тип отопления и резервное питание

После событий зимы 2025−2026, когда ряд столичных ЖК с централизованным отоплением остались без тепла на неопределенный срок, тип отопления (автономное, централизованное или индивидуальное) и наличие генераторов стали одними из ключевых факторов ликвидности квартиры.

Справка Finance.ua Эта рекомендация касается всех застройщиков, не только РИЭЛ.

7. Анализируйте динамику ввода жилья

Полезно сравнивать объемы сдачи жилья застройщиком за несколько лет — это дает представление о стабильности его работы. По данным рейтинга от портала «Минфин», РИЭЛ вошел в пятерку застройщиков Киева, нарастивших объемы ввода в 2025 году.

Справка Finance.ua Предостережение: Этот комментарий базируется на данных рейтинга застройщиков Киева-2025 от портала «Минфин», открытых реестрах (ГИАГ, Государственный земельный кадастр) и публичных источниках. Комментарий не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием решения о покупке жилья рекомендуем самостоятельно проверять разрешительную документацию, целевое назначение земельного участка и правовой статус помещения.

