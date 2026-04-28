Покупка квартиры в Польше: на что обратить внимание

По данным Центрального статистического управления Польши (GUS) арендная плата за жилье в Польше и дальше будет расти. Так что один из вариантов для украинцев, которые планируют осесть в этой стране или инвестировать в эту страну — это покупка жилья.

Но процесс приобретения жилья требует детального ознакомления с рядом нюансов, пишет vechirniy.kyiv

Эта страна остается одним из наиболее привлекательных направлений переезда или инвестирования. Стабильная экономика, понятное законодательство и близость к Украине делают ее комфортной как для жизни, так и для покупки недвижимости.

Но прежде всего нужно оценить базовые параметры объекта, которые формируют его ценность:

Локация и город. Большие города, такие как Варшава или Краков, имеют более высокие цены, но и больший спрос на аренду. В меньших городах жилье дешевле, но доходность может быть ниже.

Тип рынка. Первоначальное жилье часто дешевле на этапе строительства, однако требует ожидания. Вторичный рынок позволяет заселиться сразу.

Инфраструктура. Наличие транспорта, магазинов, школ и бизнес-центров оказывает непосредственное влияние на комфорт жизни и ликвидность квартиры.

Состояние жилья. Квартиры с ремонтом и мебелью позволяют быстро начать сдавать их в аренду без дополнительных вложений.

Перспектива роста. Активно развивающиеся районы могут существенно повысить стоимость недвижимости через несколько лет.

Финансовая сторона покупки

Бюджет и дополнительные расходы. Кроме стоимости квартиры есть налоги, нотариальные услуги и оформление документов.

Возможность ипотеки. Для иностранцев она доступна при определенных условиях, в частности, при наличии дохода и вида на жительство. Об этом мы подробно писали в статье:

Налоги. На вторичном рынке нужно оплатить около 2% стоимости жилья

Расходы на содержание. Коммунальные платежи, обслуживание дома и прочие регулярные расходы.

Потенциальный доход. В больших городах аренда может приносить 5−7% годовых, что делает инвестицию достаточно привлекательной.

Тщательный анализ этих факторов поможет не только выгодно купить квартиру, но и извлечь максимальную пользу от инвестиции.

Покупка для иностранцев

Процедура покупки квартиры в Польше достаточно прозрачна, но имеет свои нюансы. Сначала выбирается объект, после чего производится юридическая проверка документов.

Затем заключается предварительный договор, а финальным этапом является подписание основного договора нотариуса и регистрация права собственности.

Важно также подготовить необходимые документы, в частности, загранпаспорт, PESEL и подтверждение легальности средств. При правильном подходе весь процесс проходит быстро и без лишних затруднений.

Ранее Finance.ua писал, что на польском рынке недвижимости наблюдаются заметные изменения. Хотя цены на квартиры остаются высокими, владельцы недвижимости все чаще идут на уступки и готовы снижать цену.

Несмотря на то, что цены на жилье все еще очень высоки, продавцы время от времени соглашаются на скидки, которые могут достигать 10%. Рынок предлагает много квартир, поэтому владельцы стремятся побыстрее реализовать недвижимость, повышая готовность снижать стоимость.

Согласно данным издания «Rzeczpospolita», цены на новые квартиры в 2025 году были следующие:

в Варшаве средняя стоимость квадратного метра составляет около 18 000 злотых,

Кракове — примерно 16 700 зл./кв.м,

Вроцлаве — 14 700 зл./кв.м,

Познанные — чуть менее 13 600 зл./кв.м,

а в городах Верхнесельско-Заглембской агломерации — около 11 400 зл./кв.м

