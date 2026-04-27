Аренда с животными: где в Украине легче всего найти pet-friendly квартиру Сегодня 14:04 — Недвижимость

Поиск жилья для владельцев домашних питомцев остается одной из самых сложных задач во время переезда. Абсолютным лидером по количеству объявлений, где разрешено проживание с животными остается Киевская область. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь в марте 2026 г. составляет 13 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные « OLX Недвижимость ».

Рынок pet-friendly аренды в Украине постепенно открывается: большинство регионов нарастили количество таких предложений за год, а почти 60% объявлений позволяют заселиться и с собакой и котом. Общая тенденция свидетельствует о том, что арендодатели все больше адаптируются к спросу, и шансы найти жилье с любимцем в определенных областях заметно возрастают.

В каких областях больше всего pet-friendly предложений

Лидером по количеству объявлений по аренде 1-комнатных квартир является Киевская область. Соответственно, именно там концентрируется самое большое количество pet-friendly предложений. Медианная цена аренды в марте 2026 — 13 тыс. грн.

Также арендодатели открыты для сдачи жилья людям с животными в Ивано-Франковской области — 2 место по количеству объявлений в марте 2026, медианная стоимость при этом составляет 15,3 тыс. грн.

Медианные цены на pet-friendly жилье в других регионах:

Винницкая область: 13,5 тыс. грн;

Ровенская область: 12 тыс. грн;

Хмельницкая область: 10 тыс. грн;

Черкасская область: 9,5 тыс. грн;

Полтавская область: 8,8 тыс. грн;

Одесская область: 8 тысяч гривен;

Днепропетровская область: 6 тыс. грн.

Самые низкие цены на аренду с питомцами зафиксированы в регионах прифронтовых: в Херсонской (4 тыс. грн) и Харьковской (4,2 тыс. грн) областях. В то же время именно здесь количество таких объявлений минимально.

Какие области в лидерах по росту

Наибольший скачок лояльности арендодателей зафиксирован в Сумской области: количество соответствующих объявлений выросло на 166% против марта 2025 года. Положительную динамику также продемонстрировали Киевская (+64%), Ровенская (+42%) и Черниговская (+32%) области.

В некоторых регионах наблюдается обратная тенденция. Существенное сокращение pet-friendly предложений произошло в Закарпатье (-67%), Херсонщине (-64%) и Запорожье (-58%).

Каким домашним питомцам рады больше всего

Если анализировать все pet-friendly объявления на платформе, то почти у 60% из них арендодатели готовы заселить людей и с собаками, и с кошками. Это самый распространенный формат в большинстве регионов. Больше всего таких предложений в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Также интересно, что объявлений только для хозяев собак по Украине больше, чем для хозяев кошек.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в украинском информационном пространстве активно распространяют новости о якобы новых штрафах для владельцев квартир, сдающих жилье в аренду. После волны громких заголовков в разных медиа, мы решили выяснить, соответствует ли эта информация действительности и обратились за официальным комментарием к председателю Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народной депутат Елены Шуляк.

По ее словам, новые штрафы для арендодателей в парламенте сейчас не рассматриваются. А реальная дискуссия касается снижения налоговой нагрузки, легализации рынка аренды и создания прозрачных правил для владельцев жилья и арендаторов.

