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Сколько стоят новостройки Львова в июне 2026 года

Недвижимость
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Сколько стоят новостройки Львова в июне 2026 года
Сколько стоят новостройки Львова в июне 2026 года
Как пишет портал недвижимости ЛУН , во Львове выросла стоимость жилья на первичном рынке недвижимости.
Средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составляет 57,5 ​​тыс. грн (1280 долл.), что на 18% больше, чем год назад, пишет УНИАН.
«Цены на жилье от застройщиков во Львове растут. За последние полгода стоимость в долларах выросла на 8−9%. Интерес инвесторов поддерживает спрос на жилье в западных регионах», — говорится в сообщении.
Бизнес-класс
Средняя стоимость жилья составляет 68,3 тыс. грн (1520 долл.) за квадратный метр. Таким образом, за последний год этот сегмент прибавил 16%.

Где дороже всего

Самым дорогим районом Львов остается Галицкий. Здесь медианная стартовая цена квадратного метра на первичном рынке составляет 121 тыс. грн. (2690 долл.)
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На втором месте по стоимости — Лычаковский район, где застройщики предлагают жилье по медианной цене 75,7 тыс. грн (1 690 долл.) за квадратный метр.
Тройку самых дорогих районов замыкает Франковский с показателем 72,3 тыс. грн (1610 долл.) за «квадрат».
В более доступном ценовом сегменте находятся Железнодорожный и Сыховский районы. Здесь медианные стартовые цены составляют 63,1 тыс. грн (1410 долл.) и 62,3 тыс. грн (1390 долл.) за квадратный метр соответственно.

Самые дешевые новостройки

Среди районов Львова самые дешевые варианты зафиксированы в Шевченковском районе. Здесь квадратный метр жилья от застройщиков стоит в среднем 61 тыс. грн, или 1360 долл. за кв. м.
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Ранее Finance.ua писал, что безоговорочным лидером по объему сделок с недвижимостью сегодня является Львов. Как рассказал соучредитель сайта Энциклопедия новостроек Денис Шульга, именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены.
Спрос поддерживают преимущественно жители области и западных регионов, стремящиеся переехать в крупный город с перспективами. Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами, среди которых массовое переселение в западные регионы, инфляция и удорожание строительства, ограниченное количество новых проектов и привлекательность для инвесторов.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЦены на квартирыЛьвов
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