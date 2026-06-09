Сколько стоят новостройки Львова в июне 2026 года Сегодня 16:00 — Недвижимость

Сколько стоят новостройки Львова в июне 2026 года

Как пишет портал недвижимости ЛУН , во Львове выросла стоимость жилья на первичном рынке недвижимости.

Средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составляет 57,5 ​​тыс. грн (1280 долл.), что на 18% больше, чем год назад, пишет УНИАН.

«Цены на жилье от застройщиков во Львове растут. За последние полгода стоимость в долларах выросла на 8−9%. Интерес инвесторов поддерживает спрос на жилье в западных регионах», — говорится в сообщении.

Бизнес-класс

Средняя стоимость жилья составляет 68,3 тыс. грн (1520 долл.) за квадратный метр. Таким образом, за последний год этот сегмент прибавил 16%.

Где дороже всего

Самым дорогим районом Львов остается Галицкий. Здесь медианная стартовая цена квадратного метра на первичном рынке составляет 121 тыс. грн. (2690 долл.)

На втором месте по стоимости — Лычаковский район, где застройщики предлагают жилье по медианной цене 75,7 тыс. грн (1 690 долл.) за квадратный метр.

Тройку самых дорогих районов замыкает Франковский с показателем 72,3 тыс. грн (1610 долл.) за «квадрат».

В более доступном ценовом сегменте находятся Железнодорожный и Сыховский районы. Здесь медианные стартовые цены составляют 63,1 тыс. грн (1410 долл.) и 62,3 тыс. грн (1390 долл.) за квадратный метр соответственно.

Самые дешевые новостройки

Среди районов Львова самые дешевые варианты зафиксированы в Шевченковском районе. Здесь квадратный метр жилья от застройщиков стоит в среднем 61 тыс. грн, или 1360 долл. за кв. м.

Ранее Finance.ua писал, что безоговорочным лидером по объему сделок с недвижимостью сегодня является Львов. Как рассказал соучредитель сайта Энциклопедия новостроек Денис Шульга, именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены.

Спрос поддерживают преимущественно жители области и западных регионов, стремящиеся переехать в крупный город с перспективами. Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами, среди которых массовое переселение в западные регионы, инфляция и удорожание строительства, ограниченное количество новых проектов и привлекательность для инвесторов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.