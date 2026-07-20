Как война изменила первичный рынок Киева: где покупают больше всего (тенденции и прогнозы)

Полномасштабная война не только изменила критерии выбора жилья, но фактически перекроила карту первичного рынка Киева.
ЕРаньше покупатели ориентировались, прежде всего, на престижность района и близость к центру, то сегодня определяющими стали транспортная доступность, автономность дома, укрытие и сформированная инфраструктура.
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К таким выводам пришли аналитики компании «Интергал-Буд «, проанализировав старты продаж новых жилых комплексов и новых очередей существующих проектов, структуру спроса на первичном рынке столицы, транспортную доступность и тенденции развития районов Киева за последние несколько лет.
До 2022 года
Если до 2022 года наибольшая девелоперская активность была равномерно распределена между центральными и правобережными районами столицы, то после 2022 года новые проекты все чаще стартуют в районах, объединяющих современную застройку, хорошую транспортную доступность и сформированную инфраструктуру. Именно эти факторы сегодня определяют географию нового строительства.
Как сейчас
По данным аналитиков компании, в 2025 году наибольшее количество стартов продаж новых жилых комплексов и новых очередей в уже реализуемых проектах пришлось на Дарницкий район-27% всех стартов продаж в столице.
Вторым стал Голосеевский район с 19%,
далее — Оболонский 13%,
Шевченковский — 11%,
Святошинский — 9%,
еще около 20% стартов пришлось на остальные районы столицы.
Тенденции
Такая структура предложения свидетельствует, что девелоперская активность все больше смещается из центральных районов в локации с потенциалом комплексного развития, отображая изменение покупательских приоритетов.
Если до 2022 года покупатели сравнивали левый и правый берег, престижность района или расстояние до центра города, то основными критериями выбора стали практичность, комфорт повседневной жизни.
К районам с высокой концентрацией жилья возле метро также относятся Шевченковский (45−48тыс. квартир) и Святошинский (33−35тыс. квартир).
Именно эти локации сегодня концентрируют наибольший объем нового предложения и остаются наиболее привлекательными для покупателей, объединяя современный жилищный фонд, метро и сформированную городскую инфраструктуру.
Левый берег не отстает
Самым заметным изменением последних лет стало усиление позиций Левого берега. Дарницкий район, где приходится около четверти всех стартов продаж новых проектов и новых очередей жилых комплексов Киева, объединяет высокую девелоперскую активность, наибольшую концентрацию квартир в пешей доступности от метро и один из крупнейших современных жилищных фондов столицы. Вместе с Днепровским районом он формирует крупнейший кластер новой жилой застройки Киева, фактически выравнивающий конкурентные позиции левого и правого берегов.
Главным конкурентным преимуществом сегодня становится не престижность района, а баланс между ценой, транспортной доступностью, современной застройкой и качеством повседневной жизни. Фактически рынок жилья Киева стал «микрорайонным»: между собой конкурируют уже не районы, а отдельные локации, предлагающие лучшее сочетание безопасности, транспортной доступности, современной застройки и готовой инфраструктуры.
Прогнозы
По мнению аналитиков компании «Интергал-Буд», если нынешние тенденции сохранятся, после завершения войны наибольший потенциал роста стоимости жилья будут иметь районы, уже сегодня объединяющие новый жилищный фонд, развитую транспортную инфраструктуру, зеленые зоны и возможности для комплексного развития территорий.