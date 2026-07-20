Как война изменила первичный рынок Киева: где покупают больше всего (тенденции и прогнозы) Сегодня 15:00 — Недвижимость

Как война изменила первичный рынок Киева: где покупают больше всего (тенденции и прогнозы)

Полномасштабная война не только изменила критерии выбора жилья, но фактически перекроила карту первичного рынка Киева.

ЕРаньше покупатели ориентировались, прежде всего, на престижность района и близость к центру, то сегодня определяющими стали транспортная доступность, автономность дома, укрытие и сформированная инфраструктура.

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К таким выводам пришли аналитики компании « Интергал-Буд «, проанализировав старты продаж новых жилых комплексов и новых очередей существующих проектов, структуру спроса на первичном рынке столицы, транспортную доступность и тенденции развития районов Киева за последние несколько лет.

До 2022 года

Если до 2022 года наибольшая девелоперская активность была равномерно распределена между центральными и правобережными районами столицы, то после 2022 года новые проекты все чаще стартуют в районах, объединяющих современную застройку, хорошую транспортную доступность и сформированную инфраструктуру. Именно эти факторы сегодня определяют географию нового строительства.

Как сейчас

По данным аналитиков компании, в 2025 году наибольшее количество стартов продаж новых жилых комплексов и новых очередей в уже реализуемых проектах пришлось на Дарницкий район - 27% всех стартов продаж в столице.

Вторым стал Голосеевский район с 19%,

далее — Оболонский 13%,

Шевченковский — 11%,

Святошинский — 9%,

еще около 20% стартов пришлось на остальные районы столицы.

Тенденции

Такая структура предложения свидетельствует, что девелоперская активность все больше смещается из центральных районов в локации с потенциалом комплексного развития, отображая изменение покупательских приоритетов.

Если до 2022 года покупатели сравнивали левый и правый берег, престижность района или расстояние до центра города, то основными критериями выбора стали практичность, комфорт повседневной жизни.

Что ищут покупатели

При выборе квартиры покупатели обращают внимание на стоимость жилья, транспортную доступность:

(прежде всего близость к метро), укрытий, автономных систем питания дома, возможность быстро добраться до работы даже во время воздушных тревог,

а также сформированную социальную инфраструктуру — школы, детские сады, медицинские учреждения и супермаркеты.

Наибольшая концентрация нового жилья возле метро сегодня наблюдается именно в восточных и юго-восточных районах столицы.

Лидеры продаж

Лидером по концентрации жилья в пешей доступности от метро является Дарницкий район, где в радиусе 15 минут от станций расположено примерно 70 - 74 тыс. квартир.

Второе место занимает Голосеевский район (53 - 57 тыс. квартир), третье — Оболонский (40 - 42 тыс. квартир).

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К районам с высокой концентрацией жилья возле метро также относятся Шевченковский (45−48 тыс. квартир ) и Святошинский (33−35 тыс. квартир ).

Именно эти локации сегодня концентрируют наибольший объем нового предложения и остаются наиболее привлекательными для покупателей, объединяя современный жилищный фонд, метро и сформированную городскую инфраструктуру.

Левый берег не отстает

Самым заметным изменением последних лет стало усиление позиций Левого берега. Дарницкий район, где приходится около четверти всех стартов продаж новых проектов и новых очередей жилых комплексов Киева, объединяет высокую девелоперскую активность, наибольшую концентрацию квартир в пешей доступности от метро и один из крупнейших современных жилищных фондов столицы. Вместе с Днепровским районом он формирует крупнейший кластер новой жилой застройки Киева, фактически выравнивающий конкурентные позиции левого и правого берегов.

Главным конкурентным преимуществом сегодня становится не престижность района, а баланс между ценой, транспортной доступностью, современной застройкой и качеством повседневной жизни. Фактически рынок жилья Киева стал «микрорайонным»: между собой конкурируют уже не районы, а отдельные локации, предлагающие лучшее сочетание безопасности, транспортной доступности, современной застройки и готовой инфраструктуры.

Прогнозы

По мнению аналитиков компании «Интергал-Буд», если нынешние тенденции сохранятся, после завершения войны наибольший потенциал роста стоимости жилья будут иметь районы, уже сегодня объединяющие новый жилищный фонд, развитую транспортную инфраструктуру, зеленые зоны и возможности для комплексного развития территорий.

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