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Как война изменила первичный рынок Киева: где покупают больше всего (тенденции и прогнозы)

Недвижимость
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Как война изменила первичный рынок Киева: где покупают больше всего (тенденции и прогнозы)
Как война изменила первичный рынок Киева: где покупают больше всего (тенденции и прогнозы)
Полномасштабная война не только изменила критерии выбора жилья, но фактически перекроила карту первичного рынка Киева.
ЕРаньше покупатели ориентировались, прежде всего, на престижность района и близость к центру, то сегодня определяющими стали транспортная доступность, автономность дома, укрытие и сформированная инфраструктура.
К таким выводам пришли аналитики компании «Интергал-Буд «, проанализировав старты продаж новых жилых комплексов и новых очередей существующих проектов, структуру спроса на первичном рынке столицы, транспортную доступность и тенденции развития районов Киева за последние несколько лет.

До 2022 года

Если до 2022 года наибольшая девелоперская активность была равномерно распределена между центральными и правобережными районами столицы, то после 2022 года новые проекты все чаще стартуют в районах, объединяющих современную застройку, хорошую транспортную доступность и сформированную инфраструктуру. Именно эти факторы сегодня определяют географию нового строительства.

Как сейчас

По данным аналитиков компании, в 2025 году наибольшее количество стартов продаж новых жилых комплексов и новых очередей в уже реализуемых проектах пришлось на Дарницкий район - 27% всех стартов продаж в столице.
  • Вторым стал Голосеевский район с 19%,
  • далее — Оболонский 13%,
  • Шевченковский — 11%,
  • Святошинский — 9%,
  • еще около 20% стартов пришлось на остальные районы столицы.

Тенденции

Такая структура предложения свидетельствует, что девелоперская активность все больше смещается из центральных районов в локации с потенциалом комплексного развития, отображая изменение покупательских приоритетов.
Если до 2022 года покупатели сравнивали левый и правый берег, престижность района или расстояние до центра города, то основными критериями выбора стали практичность, комфорт повседневной жизни.
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Что ищут покупатели

При выборе квартиры покупатели обращают внимание на стоимость жилья, транспортную доступность:
  • (прежде всего близость к метро), укрытий, автономных систем питания дома, возможность быстро добраться до работы даже во время воздушных тревог,
  • а также сформированную социальную инфраструктуру — школы, детские сады, медицинские учреждения и супермаркеты.
Наибольшая концентрация нового жилья возле метро сегодня наблюдается именно в восточных и юго-восточных районах столицы.

Лидеры продаж

Лидером по концентрации жилья в пешей доступности от метро является Дарницкий район, где в радиусе 15 минут от станций расположено примерно 70 - 74 тыс. квартир.
Второе место занимает Голосеевский район (53 - 57 тыс. квартир), третье — Оболонский (40 - 42 тыс. квартир).
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К районам с высокой концентрацией жилья возле метро также относятся Шевченковский (45−48 тыс. квартир ) и Святошинский (33−35 тыс. квартир ).
Именно эти локации сегодня концентрируют наибольший объем нового предложения и остаются наиболее привлекательными для покупателей, объединяя современный жилищный фонд, метро и сформированную городскую инфраструктуру.

Левый берег не отстает

Самым заметным изменением последних лет стало усиление позиций Левого берега. Дарницкий район, где приходится около четверти всех стартов продаж новых проектов и новых очередей жилых комплексов Киева, объединяет высокую девелоперскую активность, наибольшую концентрацию квартир в пешей доступности от метро и один из крупнейших современных жилищных фондов столицы. Вместе с Днепровским районом он формирует крупнейший кластер новой жилой застройки Киева, фактически выравнивающий конкурентные позиции левого и правого берегов.
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Главным конкурентным преимуществом сегодня становится не престижность района, а баланс между ценой, транспортной доступностью, современной застройкой и качеством повседневной жизни. Фактически рынок жилья Киева стал «микрорайонным»: между собой конкурируют уже не районы, а отдельные локации, предлагающие лучшее сочетание безопасности, транспортной доступности, современной застройки и готовой инфраструктуры.

Прогнозы

По мнению аналитиков компании «Интергал-Буд», если нынешние тенденции сохранятся, после завершения войны наибольший потенциал роста стоимости жилья будут иметь районы, уже сегодня объединяющие новый жилищный фонд, развитую транспортную инфраструктуру, зеленые зоны и возможности для комплексного развития территорий.
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Мы писали, что выбор между арендой квартиры и ипотекой в ​​Украине уже давно стал классической дилеммой.
Что же более рационально сегодня с финансовой точки зрения? Finance.ua проанализировал оба варианта, опираясь на актуальные условия кредитования, сопутствующие расходы и скрытые финансовые риски.

Аренда жилья или ипотека на свою квартиру: что выгоднее для украинцев в современных реалиях?

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьПокупка квартиры
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