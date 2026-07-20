Аренда жилья или ипотека на свою квартиру: что выгоднее для украинцев в современных реалиях? Сегодня 09:50 — Недвижимость

Аренда жилья или ипотека на свою квартиру

Выбор между арендой квартиры и ипотекой уже давно стал классической дилеммой. Поклонники покупки обычно аргументируют тем, что лучше платить за свое жилье, чем каждый месяц отдавать деньги арендодателю. Те, кто выбирает аренду, напротив, не готовы связывать себя долгосрочными кредитами в условиях полной нестабильности.

Что же более рационально сегодня с финансовой точки зрения? Finance.ua проанализировал оба варианта, опираясь на актуальные условия кредитования, сопутствующие расходы и скрытые финансовые риски.

Сколько стоит старт и регулярные платежи

Распространенная ошибка при сравнении аренды и кредита — оценивать исключительно размер ежемесячного платежа. Реальная картина финансовых обязательств гораздо шире.

Первоначальные расходы

Аренда: порог вхождения здесь сравнительно невысокий. Обычно он состоит из оплаты первого месяца, залоговой суммы (в размере месячной платы) и комиссии риелтора (50−100%). Для условной киевской или днепровской однокомнатной квартиры за 16 тысяч гривен первоначальный капитал составит около 40 тыс. гривен.

Ипотека требует значительных накоплений сразу. Даже по льготной программе «єОселя» минимальный аванс составляет 20% от стоимости жилья. Однако первым взносом расходы не ограничиваются. Покупателю придется оплатить услуги нотариуса, оценку имущества, госпошлину, сбор в Пенсионный фонд, банковскую комиссию за выдачу кредита и обязательную страховку. В итоге на руках нужно иметь сотни тысяч гривен еще до подписания договора.

Ежемесячные платежи и переплата

В аренде платеж зафиксирован договором на определенный срок (чаще всего на полгода или год), после чего цена может пересматриваться в зависимости от рынка.

В ипотеке ситуация зависит от типа кредитования:

Рыночные программы банков: ставки по ним остаются высокими (в среднем 15−18% годовых), из-за чего за 20 лет заемщик переплачивает две или три стоимости квартиры.

Программа «еОселя»: предлагает более выгодные условия — 3% или 7% годовых на первые 10 лет. Однако по действующим правилам программы с 11-го года пользования кредитом льготная ставка повышается: от 3% до 6% для первой категории льготников (военные, медики, педагоги, ученые) и от 7% до 10% для остальных участников (ВПЛ и украинцы без собственного жилья). Кроме того, банки предъявляют жесткие требования к официальному доходу заемщика и одобрение получают далеко не все.

Стартовые и регулярные расходы (на примере квартиры стоимостью 2,5 млн гривен)

Параметр сравнения Аренда квартиры Ипотека «єОселя» (7% годовых*, на 20 лет) Стартовые расходы ~40–48 тыс. гривен (первый месяц, залог, риелтор) От 500 тыс. гривен (20% взнос) + ~60–70 тыс. гривен (оформление, налоги, страховка, комиссии) Ежемесячный платеж 16–18 тыс. гривен (+ коммунальные) ~15 500 гривен (первые 10 лет). С 11 года платеж растет примерно до ~18 500 гривен из-за повышения ставки до 10%. Дополнительные ежегодные расходы Нет Страховка недвижимости (~0,25% от стоимости) + налог на имущество Конечная принадлежность имущества Остается в собственности арендодателя Переходит в полную собственность покупателя после выплаты

* Примечание: расчет базовой ставки 7% актуален для общей категории граждан (не льготной). С 11-го года ставка по условиям программы составляет 10%.

Влияние инфляции и риски на рынке недвижимости

Макроэкономические факторы напрямую корректируют выгоду обоих вариантов.

Инфляция и аренда: для арендатора обесценивание национальной валюты — это прямой риск. Владельцы жилья закладывают инфляционные потери в стоимость аренды, поэтому ставки на рынке регулярно пересматриваются в сторону увеличения.

Инфляция и ипотека: здесь обесценивание валюты играет на руку заемщику. Если вы зафиксировали сумму долга в гривнах под стабильный процент, то за 5−10 лет этот ежемесячный платеж из-за инфляции и постепенного роста номинальных доходов уже не будет так сильно давить на бюджет.

Главный риск ипотеки сегодня — это фактор безопасности и угроза физического повреждения имущества. Даже при наличии государственных программ фиксации разрушений процедуры урегулирования ипотечных обязательств в таких случаях остаются сложными.

Кроме того, существует риск падения рыночной цены на саму недвижимость: кредит придется выплачивать по первоначальной оценке даже если фактическая рыночная стоимость квартиры снизится.

Психологические и бытовые факторы

Комфорт проживания измеряется не только деньгами, но и ежедневной нагрузкой на нервную систему.

Аренда: свобода передвижения и минимум обязательств

Основное преимущество аренды — мобильность. В случае смены работы, форс-мажора или изменения ситуации в регионе, расторгнуть договор и переехать в другой город или район можно за несколько недель.

Бытовые капитальные расходы (замена труб, ремонт крыши, замена изношенной большой техники) — это обязанность владельца квартиры. Из минусов — отсутствие стабильности. Арендатор всегда зависит от планов арендодателя, который может решить продать жилье или заселить родственников. Кроме того, есть ограничения по ремонту «под себя» или содержанию домашних животных.

Ипотека: стабильность и полная ответственность

Собственная квартира обеспечивает базовую потребность в безопасности и автономности. Вы можете обустраивать пространство по своему желанию, не согласовывая каждый шаг с чужими людьми. Постоянное жилье упрощает привязку к социальной инфраструктуре (школы, детские сады, поликлиники).

Минус — длительное финансовое давление. Ипотека ограничивает мобильность на годы. Любые проблемы с трудоустройством или временная потеря дохода превращаются в серьезную проблему из-за риска испортить кредитную историю или потерять залоговое имущество. Все капитальные и текущие ремонты полностью ложатся на бюджет семьи.

Аренда или ипотека: быстрое сравнение

Что выбрать под конкретную ситуацию?

Оценивая плюсы и минусы, следует опираться на текущий этап жизни и финансовые возможности.

Когда рациональнее арендовать жилье:

Нестабильный доход или запуск бизнеса. Если заработок колеблется, то фиксированный многолетний кредит создаст чрезмерный кассовый разрыв в семейном бюджете. Лучше направить свободные средства в оборот. Карьерная или географическая неопределенность. Когда высока вероятность смены работы или переезда в другой город в течение ближайших 2−3 лет. Отсутствие финансовой подушки. Если ради первого взноса приходится тратить абсолютно все сбережения под ноль.

Когда целесообразно оформлять ипотеку:

Наличие государственных льгот. Если вы подпадаете под условия программы «єОселя» со ставкой 3% (военные, медики, педагоги, ученые). В этом случае кредитные условия часто оказываются выгоднее среднерыночной аренды даже с учетом роста ставки до 6% с 11-го года. Большой стартовый капитал. Если у вас есть 40−50% от стоимости квартиры. Тогда сумма кредита существенно уменьшается, как и ежемесячная нагрузка. Семьи с детьми, заинтересованные в оседлости. Когда важно иметь постоянное место жительства без риска внезапного выселения или регулярных переездов.

Сравнительный анализ двух стратегий

Критерий Аренда жилья Покупка в ипотеку Гибкость Высокая (возможность быстрого переезда) Низкая (привязка к объекту и банку) Амортизация и ремонт Расходы несет владелец Все расходы финансирует покупатель Капитализация Отсутствует (расходы безвозвратные) Имеется (денежные средства формируют собственную ликвидную недвижимость) Контроль над жильем Ограничен правилами арендодателя Полный (хозяйственная самостоятельность)

Аренда или ипотека: что в конце концов выбрать

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