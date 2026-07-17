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Что изменится в программе «єОселя» с 17 июля

Недвижимость
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Что изменится в программе «єОселя» с 17 июля
Что изменится в программе «єОселя» с 17 июля
С 17 июля 2026 года вступают в силу обновленные условия государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя».
Эти изменения, утвержденные постановлением Кабинета Министров № 794, пишет УНН.

Что предусматривается

Изменения расширяют список получателей кредитов под 3%, пересматривают нормативную площадь жилья, упрощают проверку доходов и позволяют привлекать поручителей, не являющихся членами семьи.
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Главное новшество

Касается ветеранов и семей погибших защитников. Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны, семьи погибших или умерших ветеранов, а также семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины смогут получать «єОселя» под 3% в первые десять лет и 6% с 11-го года.
Льготные условия также распространятся на военнослужащих из числа резервистов, призванных в особый период, и членов их семей. Резервистам, заключившим кредитные договоры с 11 января по 17 июля 2026 года, ссуду перечислят по новым условиям с даты оформления, если они отвечают требованиям программы.
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Для других ветеранов и семей погибших новые ставки будут действовать только для кредитов, оформленных после вступления изменений в силу. Льготный статус банк будет проверять при принятии решения, повторно подтверждать его не придется.
Что изменится в программе «єОселя» с 17 июля

Новые условия получения льготной ипотеки

С 17 июля также изменят нормы площади, которые учитываются при проверке имеющегося в семье жилья и выборе недвижимости для покупки.
Нормативная площадь квартиры составит 52,5 кв. м для одного человека и 73,5 кв. м для семьи из двух или трех человек. На каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, будут прибавлять 21 кв. м. Максимум — 115,5 кв. м.
Для жилых домов установили показатель в 62,5 кв. м для одного человека и 83,5 кв. м для семьи из двух или трех человек. На каждого следующего члена семьи будут прибавлять 21 кв. м, но не больше 125,5 кв. м в общем. В состав семьи будут относиться также и дети до 21 года.
Жилье на временно оккупированных территориях, в районах активных боевых действий, а также недвижимость, уничтоженная в результате войны, не будут учитываться при определении обеспеченности заявителя жильем.
Кроме того, банк сможет учитывать доходы поручителей, не являющихся членами семьи заемщика. Также появится имущественный поручитель, который может предоставить свою недвижимость или имущественные права как дополнительное обеспечение. По согласию заявителя, сведения о доходах и платежеспособности будут получать из государственных реестров.
Что изменится в программе «єОселя» с 17 июля

Кто может воспользоваться обновленной программой

Подать заявку могут граждане Украины, которые отвечают требованиям программы, имеют недостаточную жилую площадь и способны обслуживать кредит.
Льготная ставка 3% доступна определенным категориям военных и силовиков, медикам, педагогам, ученым, а с 17 июля также ветеранам, семьям погибших защитников и резервистам, призванным в особый период.
ВПЛ и другие граждане без собственного жилья или с жильем меньше нормативной площади могут воспользоваться базовой ставкой 7%. В то же время соответствие критериям не гарантирует получение займа: банк проверяет доходы, долговую нагрузку, кредитную историю и выбранный объект.
Что изменится в программе «єОселя» с 17 июля
Правительство также предусмотрело возможность оплачивать первый взнос жилищным ваучером для ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Запуск механизма зависит от изменений в законодательство об ипотеке.

Как подать заявку

Заявка подается в приложении «Дія». В разделе «Услуги» нужно выбрать «єОселя», указать состав семьи, доходы, параметры желаемого жилья, сумму первого взноса и срок кредитования. Затем заявитель выбирает банк и подписывает заявку электронной подписью.
Что изменится в программе «єОселя» с 17 июля
Ранее говорилось, что аналитики Dim. Ria исследовали рынок недвижимости, доступной по программам «єОселя» и «єВідновлення». Оказалось, что цены на такие квартиры могут существенно отличаться от среднерыночных, а спрос в ряде регионов значительно превышает доступные предложения.
Исследование показало, что стоимость жилья, доступного по государственным программам, существенно зависит от региона.
Самые дорогие квартиры предлагают в Киеве — средняя цена однокомнатного жилья составляет 94,9 тыс. долларов, что на 13% выше средней рыночной стоимости.
В то же время во Львовской области такая квартира стоит в среднем 73 тыс. долларов, что на 9% меньше среднерыночного показателя.
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимость
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