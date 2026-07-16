Госстат сообщил, как выросли цены на строительные работы в Украине

Больше всего возросла стоимость работ в нежилом строительстве — на 22,8%.
Почти такими же были темпы в инженерном строительстве, где цены поднялись на 22,4%.
Жилищное строительство за год подорожало на 18,7%.
В сравнении с апрелем цены во всех трех сегментах выросли на 1,9%.
За первые пять месяцев 2026 года строительно-монтажные работы подорожали на 14,3% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. В нежилом строительстве цены выросли на 15%, в инженерном — на 14,4%, а в жилом — на 12,6%.
За весь 2025 года строительные работы подорожали на 5,8%, а в 2024 году — на 7,9%. В 2023 году рост составил 15,8%.
За январь — май 2026 года цены уже поднялись больше, чем за весь 2024 или 2025 год, и почти достигли показателя за весь 2023 год.