Госстат сообщил, как выросли цены на строительные работы в Украине Сегодня 07:32 — Недвижимость

Госстат сообщил, как выросли цены на строительные работы в Украине

В мае 2026 строительно-монтажные работы подорожали на 21,8% по сравнению с маем прошлого года.

Об этом говорится в данных Госстата

Где больше всего

Больше всего возросла стоимость работ в нежилом строительстве — на 22,8%.

Почти такими же были темпы в инженерном строительстве, где цены поднялись на 22,4%.

Жилищное строительство за год подорожало на 18,7%.

В сравнении с апрелем цены во всех трех сегментах выросли на 1,9%.

За первые пять месяцев 2026 года строительно-монтажные работы подорожали на 14,3% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. В нежилом строительстве цены выросли на 15%, в инженерном — на 14,4%, а в жилом — на 12,6%.

За весь 2025 года строительные работы подорожали на 5,8%, а в 2024 году — на 7,9%. В 2023 году рост составил 15,8%.

За январь — май 2026 года цены уже поднялись больше, чем за весь 2024 или 2025 год, и почти достигли показателя за весь 2023 год.

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