В Чехии растут цены на квартиры: основные показатели второго квартала 2026 года

Во втором квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Чехии выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 86 081 крона. Только за три месяца цены повысились еще на 3%.
Рост стоимости квартир наблюдается практически во всех регионах Чехии. В частности, в Брно средняя цена квадратного метра повысилась до 123 972 крон, что на 8% больше в годовом исчислении, а в Остраве до 68 084 крон, или на 11% больше, чем в прошлом.
Основные показатели второго квартала 2026 года:
средняя цена старых квартир в Чехии — 86 081 крона за кв. м;
годовой рост цен — 11%;
квартальный рост — 3%
самое дорогое жилье остается в Праге.
Аналитики объясняют рост спроса более низкой стоимостью квартир на вторичном рынке по сравнению с новостройками, а также активностью инвесторов, покупающих жилье в регионах с потенциалом дальнейшего повышения цен.
Доступное жилье в Чехии становится все дороже
По оценкам экспертов, квартира площадью 80 квадратных метров в Праге сейчас стоит около 12,7 млн. крон, что примерно на 1,06 млн. крон больше, чем год назад. В Брно аналогичное жилье оценивается почти в 9,9 млн. крон.
Исследование также свидетельствует, что жилье в Чехии не только дорожает, но и становится меньше. За последние семь лет средняя площадь проданных квартир сократилась с 62 до 60 квадратных метров, в то время как их средняя стоимость почти удвоилась и достигла 5,3 млн. крон. В Праге средняя площадь проданных квартир за этот период снизилась с 64 до 58,5 квадратного метра.
Эксперты объясняют дальнейший рост цен дефицитом предложения на рынке недвижимости и стабильно высоким спросом.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2025 году в Чехии было основано 2206 компаний, находящихся в исключительной собственности украинцев, что на 50% больше по сравнению с 2021 годом. Иностранцы составляют 20% среди владельцев новых компаний, чаще всего это граждане Украины и Словакии.
Также мы писали, что иностранцы могут подать заявку на гражданство и получение чешского паспорта только после непрерывного проживания в стране на законных основаниях. Претендовать на гражданство Чехии можно после проживания на территории страны в течение не менее 10 лет и по упрощенной натурализации.