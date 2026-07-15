В Чехии растут цены на квартиры: основные показатели второго квартала 2026 года Сегодня 17:02 — Недвижимость

Жилье в Чехии не только дорожает, но и становится меньше

Во втором квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Чехии выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 86 081 крона. Только за три месяца цены повысились еще на 3%.

Об этом пишет Czechia-online.

Наибольший рост цен зафиксировали в Усте-над-Лабем

Наибольшее подорожание на вторичном рынке зафиксировали в Усте-над-Лабем, где средняя стоимость квадратного метра за год выросла почти на 20% до 54 391 кроны.

В Праге, остающейся самым дорогим рынком недвижимости страны, средняя цена квадратного метра достигла 158 795 крон, что на 9% больше, чем годом ранее.

Цены на жилье растут по всей стране

Рост стоимости квартир наблюдается практически во всех регионах Чехии. В частности, в Брно средняя цена квадратного метра повысилась до 123 972 крон, что на 8% больше в годовом исчислении, а в Остраве до 68 084 крон, или на 11% больше, чем в прошлом.

Основные показатели второго квартала 2026 года:

средняя цена старых квартир в Чехии — 86 081 крона за кв. м;

годовой рост цен — 11%;

квартальный рост — 3%

самое дорогое жилье остается в Праге.

Аналитики объясняют рост спроса более низкой стоимостью квартир на вторичном рынке по сравнению с новостройками, а также активностью инвесторов, покупающих жилье в регионах с потенциалом дальнейшего повышения цен.

Доступное жилье в Чехии становится все дороже

По оценкам экспертов, квартира площадью 80 квадратных метров в Праге сейчас стоит около 12,7 млн. крон, что примерно на 1,06 млн. крон больше, чем год назад. В Брно аналогичное жилье оценивается почти в 9,9 млн. крон.

Исследование также свидетельствует, что жилье в Чехии не только дорожает, но и становится меньше. За последние семь лет средняя площадь проданных квартир сократилась с 62 до 60 квадратных метров, в то время как их средняя стоимость почти удвоилась и достигла 5,3 млн. крон. В Праге средняя площадь проданных квартир за этот период снизилась с 64 до 58,5 квадратного метра.

Эксперты объясняют дальнейший рост цен дефицитом предложения на рынке недвижимости и стабильно высоким спросом.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2025 году в Чехии было основано 2206 компаний, находящихся в исключительной собственности украинцев, что на 50% больше по сравнению с 2021 годом. Иностранцы составляют 20% среди владельцев новых компаний, чаще всего это граждане Украины и Словакии.

не менее 10 лет и по упрощенной натурализации. Также мы писали , что иностранцы могут подать заявку на гражданство и получение чешского паспорта только после непрерывного проживания в стране на законных основаниях. Претендовать на гражданство Чехии можно после проживания на территории страны в течение

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