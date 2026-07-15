Цены на квартиры и дома растут почти по всей стране Сегодня 10:00 — Недвижимость

Цены на квартиры и дома растут почти по всей стране

На вторичном рынке Украины продолжается общий рост цен, причем активную динамику демонстрирует Тернополь.

ТОП-3 городов

Тройка городов-лидеров по самой высокой стоимости недвижимости остается неизменной: Киев, Львов и Ужгород.

По абсолютной стоимости частных домов первое место занимает столичный регион.

При всех вызовах цены на вторичном рынке жилья в Украине продолжают демонстрировать восходящий тренд — цены на квартиры и дома растут почти по всей стране. При этом активная ценовая динамика сейчас наблюдается не в самых дорогих городах-мегаполисах и на крайнем западе Украины, а в центральных и восточных регионах западной части страны.

Наибольший рост год к году

Во всех категориях вторичного жилья был зафиксирован в Тернополе. Медиана полных цен на 1-комнатные квартиры в городе увеличилась на 22% до $47,6 тыс., 2-комнатные квартиры подорожали на 25% до $75 тыс., а 3-комнатные в Тернополе прибавили 30% и достигли медианы в $89,5 тыс.

Тем не менее, по итогам 6 месяцев 2026 тройка городов-лидеров по средней стоимости квартир осталась неизменной: это Киев, Львов и Ужгород. При этом в сегменте 1-комнатных квартир Львов удерживает первенство по абсолютной стоимости — медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке здесь составляет $72 тыс., что на 11% больше, чем в прошлом году.

Столичный показатель в этом же сегменте составляет $69,9 тыс. с годовым приростом в 8%. Третью строчку занимает Ужгород, где 1 июля медианная стоимость 1-комнатных квартир достигла отметки $67,5 тыс., прибавив за год 7%.

Киев

Тем не менее, столица сохраняет лидерство по абсолютной цене квартир крупных форматов.

Медианная цена 2-комнатных квартир в Киеве составляет $106 тыс. против $100 тыс. во Львове и $95 тыс. в Ужгороде, а 3-комнатных — $155 тыс. против $130 тыс. и $110 тыс. соответственно.

Дома

В сегменте частных домов самые высокие цены зафиксированы в столице, где медианная стоимость городского дома составляет $220 тыс. с годовым приростом в 10%.

На западе Украины главными ценовыми центрами являются Львов с медианой $200 тыс. (+3%) за частный дом и Ужгород со стоимостью дома в $173 тыс. (+8%).

Среди западных областных центров наибольшие темпы роста стоимости домов показали Тернополь, где цена выросла на 33% год к году до $120 тыс., и Луцк с приростом в 30% и медианой $108 тыс. На юге лидирует Одесса, где медианная цена дома достигла $160 тыс. (+7% за год).

В городах восточных регионов динамика цен на дома не однородная. В Харькове зафиксирован рост стоимости городских домов на 22%, что на начало июля 2026 года сформировало там медиану на уровне $85,5 тыс. В то же время в Днепре цены в этом сегменте рынка снизились на 5%, поэтому медиана стоимости частного дома в городе зафиксировалась на отметке $52,4 тыс.

Что в областях

В областях вне областных центров видим несколько иную картину. В течение года самый высокий прирост медианной стоимости за целый объект продемонстрировала Одесская область, где цены подскочили на 42% и достигли $63 тыс.

Уверенную динамику также показали Виннитчина с ростом на 37%, Ровенщина, прибавившая 31%, и Черновицкая область с показателем +29%. По состоянию на 1 июля медиана стоимости частного дома в этих областях достигла отметок $61,5 тыс., $46 тыс. и $42,6 тыс. соответственно.

Интересный тренд: хотя Киевская область и остается самым дорогим регионом страны, темпы роста цен там замедлились и составляют всего +6% зав год, что заметно меньше темпов удорожания жилья на западе и юге Украины.

Если же анализировать не полную цену за дом, а стоимость квадратного метра, то наиболее активно дорожали Ровенская и Одесская области (обе по +25%), а также Львовская и Волынская (обе по +23%).

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