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Где дешевле всего купить квартиру на вторичке (инфографика)

Недвижимость
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Где дешевле всего купить квартиру на вторичке (инфографика)
Где дешевле всего купить квартиру на вторичке (инфографика)
В течение июня количество предложений на вторичном рынке жилья менялось в зависимости от региона.
Об этом говорится в аналитике DIM.RIA.
Наиболее заметное увеличение предложения произошло в Волынской (+10%), Сумской (+10%) и Черниговской (+8%) областях.
Значительное уменьшение фиксировалось в Киеве (-11%).

Цены

По данным DIM. RIA, цены на вторичное жилье в основном росли в течение июня.
Наибольший скачок произошел в Кировоградской (+19%), Черниговской (+16%) и Черновицкой (+11%) областях.
Уменьшение цен фиксировалось только в Волынской области (-3%).

Где самая низкая цена

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в июне зафиксирована в Херсонской области — $17 тыс. (+10% по сравнению с маем).
Самое дорогое жилье традиционно в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры в июне составила $89,8 тыс.
Где дешевле всего купить квартиру на вторичке (инфографика)
Если рассматривать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в июне в среднем стоила $180 тыс.
Самым доступным является Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составляла $49 тыс.
Где дешевле всего купить квартиру на вторичке (инфографика)

Спрос

В течение июня спрос на вторичное жилье продолжил падать. Значительное уменьшение интереса в Запорожской (-18%), Винницкой (-17%) и Черновицкой (-13%) областях.
Рост спроса в этом месяце зафиксирован в Тернопольской (+15%), Житомирской (+10%), Львовской (+7%) и Ивано-Франковской (+1%) областях.
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Напомним, в июне 2026-го Киев продолжает возглавлять рейтинг по стоимости аренды: за однокомнатную квартиру нужно отдать 27 тыс. грн, это на 4% больше по сравнению с маем.
В Закарпатье цена осталась такой же, как в мае — 22,5 тыс. грн.
В Черкасской области в июне зафиксировано значительное подорожание аренды — на 27%. В результате средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь сравнялась со Львовской областью и составляет 19 тыс. грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираЦены на квартиры
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