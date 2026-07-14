Цены на аренду жилья летом 2026 года (Киев и регионы)

Напомним, середина лета — переходный этап между весенней активностью и осенним сезоном. В настоящее время количество новых арендаторов обычно растет незначительно, поэтому большинство владельцев жилья не спешат пересматривать стоимость аренды.
Впрочем, точечное подорожание возможно в Киеве, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. Именно в этих городах спрос на жилье превышает предложение особенно в сегменте качественных квартир.
Ранее Finance.ua писал, что на рынке аренды однокомнатных квартир лидирует Запорожская область, где медианная цена увеличилась на 60% и составляет 8 000 гривен. Среди двухкомнатных и трехкомнатных квартир — Харьковская область. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры здесь выросла почти на 85% и составляет 12 000 гривен, а трехкомнатной почти на 67% и составляет 15 000 грн.