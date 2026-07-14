Цены на аренду жилья летом 2026 года (Киев и регионы) Сегодня 13:04 — Недвижимость

Цены на аренду жилья летом 2026 года (Киев и регионы)

Рынок аренды жилья в Украине летом 2026: предложение и спрос растут, цены тоже идут вверх.

Об этом говорится в инфографике маркетплейса DIM.RIA.

В июне количество объявлений об аренде жилья продолжило расти во всех регионах.

Наибольший рост фиксировался в Херсонской (108%), Житомирской (52%), Кировоградской (49%) и Черкасской (42%) областях.

Цены

В июне 2026-го Киев продолжает возглавлять рейтинг по стоимости аренды: за однокомнатную квартиру нужно отдать 27 тыс. грн, это на 4% больше по сравнению с маем.

В Закарпатье цена осталась такой же, как в мае — 22,5 тыс. грн.

В Черкасской области в июне зафиксировано значительное удорожание аренды — на 27%.

В результате, средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь сравнялась со Львовской областью и составляет 19 тыс. грн.

Где дешевле

Дешевле всего арендовать жилье можно в Херсонской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 4 тыс. грн в месяц.

Что в Киеве

В столице цены на аренду в июне выросли во всех районах.

Самая дорогая аренда в Печерском районе — 36 тыс. грн (+3% по сравнению с маем), самая дешевая в Деснянском — 13 тыс. грн за однокомнатную квартиру (+30% к маю).

Спрос в регионах

В июне интерес к аренде увеличивался по всем областям Украины. Наиболее динамично в Черниговской (+27%), Тернопольской (+26%), Житомирской (+21%) и Волынской (+20%) областях.

Наибольший дисбаланс между предложением и спросом в Тернопольской и Николаевской областях: в среднем на 1 объявление приходится 8 арендаторов. В Киеве — 3 арендатора на 1 объявление.

Напомним, середина лета — переходный этап между весенней активностью и осенним сезоном. В настоящее время количество новых арендаторов обычно растет незначительно, поэтому большинство владельцев жилья не спешат пересматривать стоимость аренды.

Впрочем, точечное подорожание возможно в Киеве, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. Именно в этих городах спрос на жилье превышает предложение особенно в сегменте качественных квартир.

Ранее Finance.ua писал, что на рынке аренды однокомнатных квартир лидирует Запорожская область, где медианная цена увеличилась на 60% и составляет 8 000 гривен. Среди двухкомнатных и трехкомнатных квартир — Харьковская область. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры здесь выросла почти на 85% и составляет 12 000 гривен, а трехкомнатной почти на 67% и составляет 15 000 грн.

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