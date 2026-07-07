Теневой рынок аренды срывает программу субсидий для ВПЛ

Почему программа субсидий для ВПЛ работает неэффективно
Программа субсидии на аренду жилья для ВПЛ заработала в конце января 2025 года. Право на пособие имеют семьи, которые тратят на аренду более 20% совокупного дохода.
Впрочем, на практике программа не получила широкого распространения. Главной причиной называют то, что многие владельцы жилья не готовы заключать официальные договоры аренды и декларировать полученные доходы.
Дополнительным сдерживающим фактором является потеря льготы по уплате налога на недвижимое имущество. После официальной сдачи жилья в аренду налог может начисляться на всю площадь объекта — до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр в зависимости от решения местной общины.
Поможет ли снижение налогов
Чтобы ускорить легализацию рынка аренды, Верховная Рада приняла закон № 15111-д, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Документ предусматривает снижение ставки НДФЛ для арендодателей с 18% до 5%. Вместе с 5% военного сбора общая налоговая нагрузка составит 10%.
Однако для владельцев жилья, сдающих его внутренне перемещенным лицам, это вряд ли существенно изменит ситуацию, говорит Фролов. Ведь в рамках двухлетнего экспериментального проекта государство уже компенсирует им большую часть налогов при официальном оформлении договора аренды.
Поэтому нардеп предлагает принять альтернативный законопроект № 15031−2 и полностью освободить от НДФЛ арендодателей, сдающих жилье ВПЛ и военнослужащим. По мнению автора инициативы, именно такой механизм может оказаться более эффективным стимулом для детенизации рынка аренды и расширения доступа переселенцев к государственной поддержке.