Теневой рынок аренды срывает программу субсидий для ВПЛ Сегодня 16:38 — Личные финансы

Аренда недвижимости

Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц действует уже больше года, однако на практике программа фактически провалилась — не много семей смогли воспользоваться ею.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Почему программа субсидий для ВПЛ работает неэффективно

Программа субсидии на аренду жилья для ВПЛ заработала в конце января 2025 года. Право на пособие имеют семьи, которые тратят на аренду более 20% совокупного дохода.

Впрочем, на практике программа не получила широкого распространения. Главной причиной называют то, что многие владельцы жилья не готовы заключать официальные договоры аренды и декларировать полученные доходы.

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Дополнительным сдерживающим фактором является потеря льготы по уплате налога на недвижимое имущество. После официальной сдачи жилья в аренду налог может начисляться на всю площадь объекта — до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр в зависимости от решения местной общины.

Поможет ли снижение налогов

налоговая нагрузка составит 10%. Чтобы ускорить легализацию рынка аренды, Верховная Рада приняла закон № 15111-д , который вступит в силу с 1 января 2027 года. Документ предусматривает снижение ставки НДФЛ для арендодателей с 18% до 5%. Вместе с 5% военного сбора общая

Однако для владельцев жилья, сдающих его внутренне перемещенным лицам, это вряд ли существенно изменит ситуацию, говорит Фролов. Ведь в рамках двухлетнего экспериментального проекта государство уже компенсирует им большую часть налогов при официальном оформлении договора аренды.

полностью освободить от НДФЛ арендодателей, сдающих жилье ВПЛ и военнослужащим. По мнению автора инициативы, именно такой механизм может оказаться более эффективным стимулом для детенизации рынка аренды и расширения доступа переселенцев к государственной поддержке. Поэтому нардеп предлагает принять альтернативный законопроект № 15031−2 . По мнению автора инициативы, именно такой механизм может оказаться более эффективным стимулом для детенизации рынка аренды и расширения доступа переселенцев к государственной поддержке.

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