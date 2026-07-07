Сколько стоит бензин, дизель и газ 7 июля (инфографика) Сегодня 14:23 — Личные финансы

Сколько стоит бензин, дизель и газ 7 июля (инфографика)

По состоянию на 7 июля 2026 года анализ данных брендов OKKO, WOG, SOCAR и «Укрнафта» свидетельствует о полной стабильности на рынке — ни одна из позиций не изменилась в цене за последние сутки.

Дороже всего премиальные марки «сотого» бензина традиционно предлагают OKKO, WOG и SOCAR — по 88,90 грн/л.

Ранее писали , что май 2026 года продемонстрировал высокую чувствительность украинского авторынка к изменениям стоимости горючего. После того, как дизельное топливо подорожало до 86 грн за литр, а бензин А-95 подешевел до 76 грн за литр, покупатели начали активнее выбирать бензиновые автомобили.

В то же время российские удары по автозаправочным станциям (АЗС) могут привести не только к подорожанию горючего, но и к его дефициту по всей Украине. Об этом сообщил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Эксперт отметил, что вражеские атаки на сети АЗС сокращают предложение горючего, ведь вместе с заправками уничтожаются и его запасы. Именно это создает предпосылки как для подорожания, так и возможной нехватки ресурса.

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