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Что делать, если посылка потерялась или приехала поврежденной

Личные финансы
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Поврежденная почтовая посылка
Поврежденная почтовая посылка
Задержка доставки, поврежденная упаковка или потерянная посылка — при нынешних тяжелых реалиях с такими ситуациями может столкнуться каждый, кто пользуется почтовыми услугами. Поэтому важно знать, какие права имеют потребители, что делать при проблемах с отправкой и какие документы помогут получить компенсацию.

Какие права имеет получатель посылки

Как отмечают в Госпотребпотребслужбе, прежде всего — потребитель имеет право получить полную информацию о почтовых услугах. В каждом отделении оператора должны быть доступны:
  • тарифы на услуги;
  • сроки доставки;
  • правила предоставления услуг;
  • порядок представления претензий;
  • информация об ответственности почтового оператора.
По требованию клиента оператор обязан предоставить эти сведения.
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Также после отправки посылки рекомендуется хранить все документы, которые могут потребоваться в случае возникновения спора:
  • квитанция ​​или чек;
  • номер для отслеживания;
  • описание вложения (если он оформлялся);
  • документы, подтверждающие стоимость вложения.

Что делать, если посылку повредили или потеряли

При получении следует внимательно осмотреть упаковку. Если она повреждена, специалисты советуют:
  • не забирать отправку сразу;
  • попросить работника отделения зафиксировать повреждение;
  • составить соответствующий акт;
  • сделать фотографии.
Эти материалы могут стать доказательствами при подаче претензии.
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Если отправление не поступает в установленный срок, необходимо:
  • проверить статус по трек-номеру;
  • обратиться к почтовому оператору;
  • подать письменную претензию;
  • сохранить копии всех обращений и ответов.
Почтовый оператор обязан рассмотреть обращение и ответить в определенном законодательством порядке.

Как повысить шансы на компенсацию

В Госпродпотребслужбе рекомендуют для ценных вещей пользоваться услугой объявленной ценности. В случае потери или повреждения такой отправки это значительно упрощает процедуру получения компенсации.
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Для особо ценных вещей также следует оформлять описание вложения. Он подтверждает, что именно находилось внутри посылки, и может стать важным доказательством при разрешении спора.
В ведомстве отмечают, что почтовые операторы несут ответственность за сохранение отправлений и качество предоставляемых услуг, а потребители имеют право требовать надлежащего обслуживания и защиты своих прав.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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