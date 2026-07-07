Что делать, если посылка потерялась или приехала поврежденной Сегодня 12:09 — Личные финансы

Поврежденная почтовая посылка

Задержка доставки, поврежденная упаковка или потерянная посылка — при нынешних тяжелых реалиях с такими ситуациями может столкнуться каждый, кто пользуется почтовыми услугами. Поэтому важно знать, какие права имеют потребители, что делать при проблемах с отправкой и какие документы помогут получить компенсацию.

Какие права имеет получатель посылки

Как отмечают в Госпотребпотребслужбе, прежде всего — потребитель имеет право получить полную информацию о почтовых услугах. В каждом отделении оператора должны быть доступны:

тарифы на услуги;

сроки доставки;

правила предоставления услуг;

порядок представления претензий;

информация об ответственности почтового оператора.

По требованию клиента оператор обязан предоставить эти сведения.

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Также после отправки посылки рекомендуется хранить все документы, которые могут потребоваться в случае возникновения спора:

квитанция ​​или чек;

номер для отслеживания;

описание вложения (если он оформлялся);

документы, подтверждающие стоимость вложения.

Что делать, если посылку повредили или потеряли

При получении следует внимательно осмотреть упаковку. Если она повреждена, специалисты советуют:

не забирать отправку сразу;

попросить работника отделения зафиксировать повреждение;

составить соответствующий акт;

сделать фотографии.

Эти материалы могут стать доказательствами при подаче претензии.

Если отправление не поступает в установленный срок, необходимо:

проверить статус по трек-номеру;

обратиться к почтовому оператору;

подать письменную претензию;

сохранить копии всех обращений и ответов.

Почтовый оператор обязан рассмотреть обращение и ответить в определенном законодательством порядке.

Как повысить шансы на компенсацию

В Госпродпотребслужбе рекомендуют для ценных вещей пользоваться услугой объявленной ценности. В случае потери или повреждения такой отправки это значительно упрощает процедуру получения компенсации.

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Для особо ценных вещей также следует оформлять описание вложения. Он подтверждает, что именно находилось внутри посылки, и может стать важным доказательством при разрешении спора.

В ведомстве отмечают, что почтовые операторы несут ответственность за сохранение отправлений и качество предоставляемых услуг, а потребители имеют право требовать надлежащего обслуживания и защиты своих прав.

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