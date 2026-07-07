Что делать, если посылка потерялась или приехала поврежденной
Задержка доставки, поврежденная упаковка или потерянная посылка — при нынешних тяжелых реалиях с такими ситуациями может столкнуться каждый, кто пользуется почтовыми услугами. Поэтому важно знать, какие права имеют потребители, что делать при проблемах с отправкой и какие документы помогут получить компенсацию.
Какие права имеет получатель посылки
Как отмечают в Госпотребпотребслужбе, прежде всего — потребитель имеет право получить полную информацию о почтовых услугах. В каждом отделении оператора должны быть доступны:
- тарифы на услуги;
- сроки доставки;
- правила предоставления услуг;
- порядок представления претензий;
- информация об ответственности почтового оператора.
По требованию клиента оператор обязан предоставить эти сведения.
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Также после отправки посылки рекомендуется хранить все документы, которые могут потребоваться в случае возникновения спора:
- квитанция или чек;
- номер для отслеживания;
- описание вложения (если он оформлялся);
- документы, подтверждающие стоимость вложения.
Что делать, если посылку повредили или потеряли
При получении следует внимательно осмотреть упаковку. Если она повреждена, специалисты советуют:
- не забирать отправку сразу;
- попросить работника отделения зафиксировать повреждение;
- составить соответствующий акт;
- сделать фотографии.
Эти материалы могут стать доказательствами при подаче претензии.
Если отправление не поступает в установленный срок, необходимо:
- проверить статус по трек-номеру;
- обратиться к почтовому оператору;
- подать письменную претензию;
- сохранить копии всех обращений и ответов.
Почтовый оператор обязан рассмотреть обращение и ответить в определенном законодательством порядке.
Как повысить шансы на компенсацию
В Госпродпотребслужбе рекомендуют для ценных вещей пользоваться услугой объявленной ценности. В случае потери или повреждения такой отправки это значительно упрощает процедуру получения компенсации.
Для особо ценных вещей также следует оформлять описание вложения. Он подтверждает, что именно находилось внутри посылки, и может стать важным доказательством при разрешении спора.
В ведомстве отмечают, что почтовые операторы несут ответственность за сохранение отправлений и качество предоставляемых услуг, а потребители имеют право требовать надлежащего обслуживания и защиты своих прав.
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