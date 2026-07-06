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Полный список пособий ВПЛ в 2026 году

Личные финансы
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Выплаты ВПЛ
Выплаты ВПЛ
Внутренне перемещенные лица в Украине могут рассчитывать не только на ежемесячные денежные выплаты, но и на ряд других государственных программ. Среди них льготная ипотека, компенсация за аренду жилья, гранты на открытие бизнеса, ваучеры и т. д.
Со ссылкой на ОО «ВПЛ Украины» рассказываем, какие виды пособий сейчас доступны ВПЛ.
  • Ежемесячное пособие на проживание — 3000 грн для детей и людей с инвалидностью, 2000 грн для других категорий. В то же время правительство расширило перечень получателей: теперь дети из ВПЛ могут получать выплаты независимо от совокупного дохода семьи;
  • Льготная ипотека по программе «єОселя» — государство компенсирует 70% первого взноса, покрывает 70% платежей по кредиту в течение первого года и предоставляет единовременную выплату 40 тыс. грн на оформление ипотечного договора;
  • Медицинская помощь для ВПЛ старшего возраста — после эвакуации они могут пройти 60-дневный курс восстановления, включающий медицинскую помощь, психологическую поддержку и сопровождение социального работника для поиска вариантов последующего проживания;
  • Программа «єВідновлення» — владельцы поврежденного или уничтоженного из-за боевых действий жилья могут получить деньги на ремонт или жилищный сертификат;
  • Программа жилищных ваучеров — ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны могут получить ваучер номиналом 2 млн грн для приобретения или строительства жилья или погашения ипотеки;
  • Субсидия на аренду жилья доступна переселенцам, которые тратят более 20% своего дохода на аренду и не получают пособия на проживание ВПЛ;
  • Льготное кредитование через Госмолодежьжилье — кредиты предоставляются по ставке 3% годовых сроком до 30 лет с минимальным первым взносом 6%;
  • Программа «Прихисток» — владельцы жилья, которые безвозмездно размещают переселенцев, могут получить компенсацию 450 грн в месяц за каждого человека;
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  • Ваучеры на обучение — ВПЛ, которые имеют профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и не состоят на учете как безработные, могут получить ваучер стоимостью до 33 280 грн. Если стоимость обучения превышает сумму ваучера, то разницу оплачивает переселенец или работодатель;
  • Программа «Власна справа» — предусматривает микрогранты от 50 тыс. до 500 тыс. грн на начало или развитие бизнеса. Для ВПЛ из прифронтовых областей максимальная сумма может составлять до 1 млн грн. Для участия необходимо подать заявку через портал «Дія», приложить бизнес-план и пройти собеседование в Центре занятости.
📌 Подробно о каждой выплате и программе для ВПЛ на 2026 читайте в гайде от Finance.ua. Перейдите по ссылке и узнайте больше.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыСоциальная защитаВыплатыВыплаты ВПЛФинансовая помощь
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