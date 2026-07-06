Что можно узнать из номера PESEL в Польше

Номер PESEL является основным идентификационным кодом для жителей Польши. Его используют при обращении в государственные учреждения, медицинские учреждения, банки, а также для оформления официальных документов. Этот 11-значный номер присваивается автоматически после регистрации или оформления проживания на территории Польши.
Несмотря на то, что большинство граждан знает свой номер PESEL наизусть, не все осведомлены о том, какую информацию он содержит.
Какие данные зашифрованы в номере PESEL
Структура номера PESEL позволяет определить дату рождения и пол его владельца.
Первые шесть цифр содержат зашифрованный год, месяц и день рождения. В то же время месяц кодируется с учетом столетия рождения. Для лиц, рожденных в 1900—1999 годах используется обычный номер месяца. Для родившихся после 2000 года к номеру месяца добавляется число 20.
Следующие четыре цифры составляют порядковый номер. Предпоследняя цифра указывает на пол владельца PESEL: четное число означает женщину, нечетное — мужчину.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в связи с изменениями в польское законодательство некоторым гражданам Украины, имеющим временную защиту в Польше, необходимо обновить данные в реестре PESEL UKR.
Требование подтвердить до 31 августа 2026 года касается не всех граждан. Украины со статусом UKR. Обновить (актуализировать) данные должны те граждане Украины, которые:
получили номер PESEL UKR без предъявления действительного загранпаспорта Украины;
имеют паспортный документ, срок действия которого истек;
получали PESEL UKR на основании документа, срок действия которого был продлен в установленном порядке.