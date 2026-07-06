Что можно узнать из номера PESEL в Польше Сегодня 12:05 — Личные финансы

Структура номера PESEL позволяет определить дату рождения и пол его владельца.

Номер PESEL является основным идентификационным кодом для жителей Польши. Его используют при обращении в государственные учреждения, медицинские учреждения, банки, а также для оформления официальных документов. Этот 11-значный номер присваивается автоматически после регистрации или оформления проживания на территории Польши.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Несмотря на то, что большинство граждан знает свой номер PESEL наизусть, не все осведомлены о том, какую информацию он содержит.

Какие данные зашифрованы в номере PESEL

Структура номера PESEL позволяет определить дату рождения и пол его владельца.

Первые шесть цифр содержат зашифрованный год, месяц и день рождения. В то же время месяц кодируется с учетом столетия рождения. Для лиц, рожденных в 1900—1999 годах используется обычный номер месяца. Для родившихся после 2000 года к номеру месяца добавляется число 20.

Следующие четыре цифры составляют порядковый номер. Предпоследняя цифра указывает на пол владельца PESEL: четное число означает женщину, нечетное — мужчину.

Для чего нужна контрольная цифра

Последняя цифра номера PESEL является контрольной. Она рассчитывается по специальному математическому алгоритму и используется для проверки правильности всего номера.

Благодаря этому государственные информационные системы могут быстро обнаруживать ошибки или неправильно введенные данные, что минимизирует риск ошибочной идентификации личности.

В то же время номер PESEL не содержит информации о гражданстве, родителях или месте проживания человека. Он служит исключительно для однозначной идентификации личности в государственных реестрах.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в связи с изменениями в польское законодательство некоторым гражданам Украины, имеющим временную защиту в Польше, необходимо обновить данные в реестре PESEL UKR.

Требование подтвердить до 31 августа 2026 года касается не всех граждан. Украины со статусом UKR. Обновить (актуализировать) данные должны те граждане Украины, которые:

получили номер PESEL UKR без предъявления действительного загранпаспорта Украины;

имеют паспортный документ, срок действия которого истек;

получали PESEL UKR на основании документа, срок действия которого был продлен в установленном порядке.

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