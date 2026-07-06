0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что можно узнать из номера PESEL в Польше

Личные финансы
56
Структура номера PESEL позволяет определить дату рождения и пол его владельца.
Структура номера PESEL позволяет определить дату рождения и пол его владельца.
Номер PESEL является основным идентификационным кодом для жителей Польши. Его используют при обращении в государственные учреждения, медицинские учреждения, банки, а также для оформления официальных документов. Этот 11-значный номер присваивается автоматически после регистрации или оформления проживания на территории Польши.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Несмотря на то, что большинство граждан знает свой номер PESEL наизусть, не все осведомлены о том, какую информацию он содержит.

Какие данные зашифрованы в номере PESEL

Структура номера PESEL позволяет определить дату рождения и пол его владельца.
Первые шесть цифр содержат зашифрованный год, месяц и день рождения. В то же время месяц кодируется с учетом столетия рождения. Для лиц, рожденных в 1900—1999 годах используется обычный номер месяца. Для родившихся после 2000 года к номеру месяца добавляется число 20.
Следующие четыре цифры составляют порядковый номер. Предпоследняя цифра указывает на пол владельца PESEL: четное число означает женщину, нечетное — мужчину.
Место для вашей рекламы

Для чего нужна контрольная цифра

Последняя цифра номера PESEL является контрольной. Она рассчитывается по специальному математическому алгоритму и используется для проверки правильности всего номера.
Благодаря этому государственные информационные системы могут быстро обнаруживать ошибки или неправильно введенные данные, что минимизирует риск ошибочной идентификации личности.
В то же время номер PESEL не содержит информации о гражданстве, родителях или месте проживания человека. Он служит исключительно для однозначной идентификации личности в государственных реестрах.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в связи с изменениями в польское законодательство некоторым гражданам Украины, имеющим временную защиту в Польше, необходимо обновить данные в реестре PESEL UKR.
Требование подтвердить до 31 августа 2026 года касается не всех граждан. Украины со статусом UKR. Обновить (актуализировать) данные должны те граждане Украины, которые:
  • получили номер PESEL UKR без предъявления действительного загранпаспорта Украины;
  • имеют паспортный документ, срок действия которого истек;
  • получали PESEL UKR на основании документа, срок действия которого был продлен в установленном порядке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в Польше
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems