Пять финансовых привычек, которые помогут контролировать личный бюджет Сегодня 12:12 — Личные финансы

Копилка с деньгами, Фото: magnific

Финансовая стабильность зависит не только от размера дохода, но и от повседневных привычек в обращении с деньгами. Регулярное планирование расходов, создание сбережений и контроль кредитной нагрузки помогают лучше испытывать финансовые трудности и более уверенно чувствовать себя в случае непредвиденных расходов.

Специалисты «Финкульта» рассказали о простых привычках, которые следует внедрить уже сегодня.

Планирование бюджета

Для планирования бюджета специалисты рекомендуют использовать правило 50/30/20.

По этому правилу половина дохода тратится на обязательные расходы, в том числе оплату жилья, коммунальных услуг, продуктов и транспорта.

Еще 30% можно использовать для личных нужд, досуга, обучения или крупных покупок.

Остальные 20% направьте на сбережения, инвестиции или досрочное погашение кредитов.

Такой подход помогает избегать необдуманных затрат и формировать финансовый резерв.

Экономьте автоматически

Настройте регулярный перевод части дохода на отдельный накопительный счет или депозит сразу после поступления денежных средств.

Даже небольшие, но регулярные суммы со временем превращаются в ощутимый финансовый резерв.

Формируйте финансовую подушку безопасности

Непредвиденные расходы могут возникнуть никогда, поэтому важно заранее создать запас денег.

Один из распространенных подходов — откладывать около 10% с каждого полученного дохода.

Такой резерв поможет легче справиться с временными финансовыми трудностями без необходимости срочно одалживать деньги.

Контролируйте кредитную нагрузку

Если на погашение кредитов ежемесячно уходит более 20% дохода, это может усложнить управление личным бюджетом и уменьшить финансовую устойчивость.

Заботьтесь о безопасности своих сбережений

Выбирая банк, обращайте внимание на его надежность. Если банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, то средства вкладчиков защищены в соответствии с законодательством Украины. Это принципиальная составляющая финансовой безопасности каждого гражданина.

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