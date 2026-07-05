Пять финансовых привычек, которые помогут контролировать личный бюджет

Финансовая стабильность зависит не только от размера дохода, но и от повседневных привычек в обращении с деньгами. Регулярное планирование расходов, создание сбережений и контроль кредитной нагрузки помогают лучше испытывать финансовые трудности и более уверенно чувствовать себя в случае непредвиденных расходов.
Специалисты «Финкульта» рассказали о простых привычках, которые следует внедрить уже сегодня.
Планирование бюджета
Для планирования бюджета специалисты рекомендуют использовать правило 50/30/20.
По этому правилу половина дохода тратится на обязательные расходы, в том числе оплату жилья, коммунальных услуг, продуктов и транспорта.
Еще 30% можно использовать для личных нужд, досуга, обучения или крупных покупок.
Остальные 20% направьте на сбережения, инвестиции или досрочное погашение кредитов.
Такой подход помогает избегать необдуманных затрат и формировать финансовый резерв.
Экономьте автоматически
Настройте регулярный перевод части дохода на отдельный накопительный счет или депозит сразу после поступления денежных средств.
Даже небольшие, но регулярные суммы со временем превращаются в ощутимый финансовый резерв.
Формируйте финансовую подушку безопасности
Непредвиденные расходы могут возникнуть никогда, поэтому важно заранее создать запас денег.
Один из распространенных подходов — откладывать около 10% с каждого полученного дохода.
Такой резерв поможет легче справиться с временными финансовыми трудностями без необходимости срочно одалживать деньги.
Контролируйте кредитную нагрузку
Если на погашение кредитов ежемесячно уходит более 20% дохода, это может усложнить управление личным бюджетом и уменьшить финансовую устойчивость.
Заботьтесь о безопасности своих сбережений
Выбирая банк, обращайте внимание на его надежность. Если банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, то средства вкладчиков защищены в соответствии с законодательством Украины. Это принципиальная составляющая финансовой безопасности каждого гражданина.