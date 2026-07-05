Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно
Что такое пенсия по выслуге лет
Кто имеет право на такую пенсию
- авиация и летно-испытательный состав;
- работники локомотивных бригад, а также обеспечивающие организацию перевозок и безопасность движения на железной дороге и метрополитене;
- водители грузовых автомобилей на шахтах, рудниках, разрезах и рудных карьерах, занятые вывозом угля, руды и породы;
- механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах, а также плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности;
- полевые геологоразведчики, топографы, геофизики, гидрологи и участники аналогичных экспедиций;
- рабочие и мастера на лесозаготовках и лесосплаве;
- работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, непосредственно обслуживающие пенсионеров и людей с инвалидностью в домах-интернатах;
- спортсмены.
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