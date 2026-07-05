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Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно

Личные финансы
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Кто в Украине может получить пенсию за выслугу лет
Кто в Украине может получить пенсию за выслугу лет, Фото: magnific
В Украине до сих пор действует пенсия по выслуге лет, но право на нее имеют только отдельные категории работников и только при четком условии.
Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король в ответе на запрос «РБК-Украина».

Что такое пенсия по выслуге лет

Это отдельный вид пенсии для тех, чья работа со временем приводит к потере профессиональной пригодности.
Назначается независимо от общего пенсионного возраста — но только если человек наработал достаточный специальный стаж именно на соответствующих должностях и в учреждениях, определенных законодательством.

Кто имеет право на такую ​​пенсию

Список включает несколько групп работников:
  • авиация и летно-испытательный состав;
  • работники локомотивных бригад, а также обеспечивающие организацию перевозок и безопасность движения на железной дороге и метрополитене;
  • водители грузовых автомобилей на шахтах, рудниках, разрезах и рудных карьерах, занятые вывозом угля, руды и породы;
  • механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах, а также плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности;
  • полевые геологоразведчики, топографы, геофизики, гидрологи и участники аналогичных экспедиций;
  • рабочие и мастера на лесозаготовках и лесосплаве;
  • работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, непосредственно обслуживающие пенсионеров и людей с инвалидностью в домах-интернатах;
  • спортсмены.
Отдельно — артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений. Они могут претендовать на этот вид пенсии при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет — по перечню и в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.
«Основным условием для назначения пенсии по выслуге лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и должностях, которые дают право на назначение такой пенсии», — отмечают в ПФУ.
Есть еще одна категория. Те, кто по состоянию на 11 октября 2017 года уже имел необходимую выслугу и стаж, могут оформить этот вид пенсии по старым условиям — согласно действующему на тот момент закону. Для этого следует обратиться с заявлением в ПФУ.
По материалам:
РБК-Україна
ПенсияПенсионный возрастПенсионер
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