Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно Сегодня 09:21 — Личные финансы

Кто в Украине может получить пенсию за выслугу лет, Фото: magnific

В Украине до сих пор действует пенсия по выслуге лет, но право на нее имеют только отдельные категории работников и только при четком условии.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король в ответе на запрос «РБК-Украина».

Что такое пенсия по выслуге лет

Это отдельный вид пенсии для тех, чья работа со временем приводит к потере профессиональной пригодности.

Назначается независимо от общего пенсионного возраста — но только если человек наработал достаточный специальный стаж именно на соответствующих должностях и в учреждениях, определенных законодательством.

Кто имеет право на такую ​​пенсию

Список включает несколько групп работников:

авиация и летно-испытательный состав;

работники локомотивных бригад, а также обеспечивающие организацию перевозок и безопасность движения на железной дороге и метрополитене;

водители грузовых автомобилей на шахтах, рудниках, разрезах и рудных карьерах, занятые вывозом угля, руды и породы;

механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах, а также плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности;

полевые геологоразведчики, топографы, геофизики, гидрологи и участники аналогичных экспедиций;

рабочие и мастера на лесозаготовках и лесосплаве;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, непосредственно обслуживающие пенсионеров и людей с инвалидностью в домах-интернатах;

спортсмены.

Отдельно — артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений. Они могут претендовать на этот вид пенсии при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет — по перечню и в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

«Основным условием для назначения пенсии по выслуге лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и должностях, которые дают право на назначение такой пенсии», — отмечают в ПФУ.

Есть еще одна категория. Те, кто по состоянию на 11 октября 2017 года уже имел необходимую выслугу и стаж, могут оформить этот вид пенсии по старым условиям — согласно действующему на тот момент закону. Для этого следует обратиться с заявлением в ПФУ.

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