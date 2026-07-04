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В Пенсионном фонде объяснили, как перейти на другой вид пенсии онлайн

Личные финансы
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Как онлайн перейти с одного вида пенсии на другой
Как онлайн перейти с одного вида пенсии на другой, Фото: magnific
Украинцы, имеющие право на несколько видов пенсий, могут самостоятельно выбрать вариант, который для них наиболее выгоден. Для перехода с одного вида пенсии на другой пенсионеру следует подать заявление. Сделать это можно как лично, так и через Интернет.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может изменить вид пенсии

Если человек имеет право одновременно на несколько видов пенсий (по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет или в связи с потерей кормильца), ему назначается только одна пенсия по собственному выбору.
При необходимости пенсионер может перейти на другой вид выплаты, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Как пенсионеру подать заявление онлайн

Оформить переход можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо иметь доступ в интернет и квалифицированную электронную подпись (КЭП).
К заявлению могут прилагаться копии сканированных документов:
  • паспорта;
  • документа, подтверждающего регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документов о страховом стаже (за периоды работы до 1 января 2004 года, которые не были ранее приобщены к пенсионному делу).
Документы должны быть отсканированы с оригиналов в цветном формате, хорошо читаться, сохранены в формате JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ.

Алгоритм действий

Шаг 1. Войдите в личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Шаг 2. В меню слева откройте раздел «О пенсионном обеспечении» и выберите «Заявление на перерасчет пенсии».
Выберите услугу «Заявление на перерасчет пенсии»
Выберите услугу «Заявление на перерасчет пенсии»
3. Заполните обязательные поля формы. В графе «Вид перерасчета» выберите вариант «Переход на другой вид пенсии».
Нажмите «Переход на другой вид пенсии»
Нажмите «Переход на другой вид пенсии»
Шаг 4. При необходимости укажите информацию о получении пенсии по другому закону, другому виду или другому государству. После этого добавьте необходимые скан-копии документов, воспользовавшись кнопкой «Добавить файл». Обычно достаточно паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Добавьте скан-копии документов
Добавьте скан-копии документов
Шаг 5. Подтвердите согласие на обработку персональных данных, поставьте необходимые отметки об ознакомлении с условиями и нажмите кнопку «Сформировать заявление».
Дайте согласие на обработку данных и сформируйте заявление
Дайте согласие на обработку данных и сформируйте заявление
Шаг 6. Проверьте правильность внесенных данных, подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте его в Пенсионный фонд, нажав «Подписать и отправить в ПФУ».
Подпишите заявление и отправьте в ПФУ
Подпишите заявление и отправьте в ПФУ
Следить за статусом рассмотрения обращения можно в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
До этого Finance.ua отмечал, что находящиеся за рубежом украинцы могут подать заявление на назначение пенсии дистанционно. В то же время воспользоваться онлайн-услугой можно, только если у человека открыт банковский счет для социальных выплат.
По материалам:
Finance.ua
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