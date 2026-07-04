Сезонная работа для подростков: с какого возраста можно работать и сколько платят Сегодня 14:18 — Личные финансы

Сезонная работа для молодежи: права и возможности, Фото: magnific

Во время летних каникул у подростков есть возможность получить первый опыт работы и заработать свои деньги. В то же время трудоустройство несовершеннолетних в Украине регулируется законодательством, которое устанавливает возрастные ограничения, требования к условиям труда и продолжительности рабочего времени.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

С какого возраста разрешено работать

По общему правилу официально трудоустраиваться можно с 16 лет. Впрочем, закон предусматривает исключения.

С 15 лет подросток может работать по письменному согласию одного из родителей или законного представителя. А с 14 лет разрешается выполнять только легкую работу в свободное от учебы время, а также при наличии согласия родителей или опекунов.

При этом работа должна быть легкой, не должна вредить здоровью, мешать обучению или выполняться на уроках.

Какую работу могут выполнять несовершеннолетние

Специалисты отмечают, что лица в возрасте до 18 лет должны обязательно пройти медицинский осмотр перед трудоустройством.

Молодым людям запрещено работать на работах, которые:

связанные с тяжелой физической или психической нагрузкой, предусматривают подъем и перемещение вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы;

выполняются в опасных, вредных условиях, под землей или на высоте, в ночное или сверхурочное время;

связанные с производством или реализацией алкоголя или табачных изделий.

Также несовершеннолетних нельзя привлекать к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.

В то же время подростки могут выполнять легкую работу, не требующую значительных физических нагрузок.

Среди распространенных вариантов — работа промоутером, курьером с доставкой легких посылок, аниматором, помощником в летних лагерях, офисным работником, оператором колл-центра или автором текстов.

Сколько часов могут работать подростки

Во время летних каникул максимальная продолжительность работы составляет:

16−17 лет — до 36 часов в неделю;

14−15 лет — до 24 часов в неделю.

В течение учебного года эти нормы сокращаются вдвое. То есть учащиеся 16−17 лет могут работать не больше 18 часов в неделю, а подростки 14−15 лет — до 12 часов.

Оплата труда

В Службе занятости отмечают, что если подросток получает почасовую оплату или должностной оклад, работодатель должен выплачивать ему заработную плату в таком же размере, как и совершеннолетнему работнику. Сокращенный рабочий день не является основанием для уменьшения зарплаты.

Другие правила действуют, если несовершеннолетний работает во время учебного года в свободное от занятий время. В таком случае оплата производится в соответствии с фактически отработанными часами или выполненным объемом работ.

Кроме того, работодатель должен официально трудоустроить несовершеннолетнего, обеспечить безопасные условия труда, ознакомить работника с трудовыми правами и, при необходимости, предоставить средства индивидуальной защиты.

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