Могут ли ФЛПы получить налоговую скидку
В каких случаях предприниматель может получить налоговую скидку
За какие расходы можно получить налоговую скидку
- образование. Оплата обучения в детских садах, школах, заведениях профессионального или высшего образования — для себя или членов семьи первой степени родства.
- аренда жилья. Для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий, не имеющих в собственности другого жилья.
- ипотека. Компенсация части процентов по ипотечному жилищному кредиту.
- медицина. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.
- страхование и пенсия. Взносы по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.
- благотворительность. Пожертвования и благотворительные взносы неприбыльным организациям — в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода.
- усыновление. Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка.
- инвестиции. Расходы на приобретение акций предприятий — резидентов Дія.City.
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