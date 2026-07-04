Могут ли ФЛПы получить налоговую скидку Сегодня 18:19 — Личные финансы

ФЛП и налоговая скидка: что нужно знать налогоплательщикам, Фото: magnific

Украинцы могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц благодаря налоговой скидке, если расходы документально подтверждены. Получить налоговую скидку могут и физические лица-предприниматели, но только как граждане, а не в пределах своей предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В каких случаях предприниматель может получить налоговую скидку

Как поясняют в Налоговой, регистрация лица как предпринимателя сама по себе не дает права на налоговую скидку по доходам от предпринимательской деятельности.

ФЛП может получить налоговую скидку, если одновременно работает по трудовому договору и получает заработную плату, с которой удерживается НДФЛ. Именно этот доход может служить основанием для расчета налоговой скидки.

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Также налоговую скидку могут оформить лица, получающие дивиденды от владения акциями или корпоративными правами юридических лиц — резидентов Дія.City.

В таком случае в налоговую скидку разрешено включить расходы на приобретение соответствующих акций или корпоративных прав на условиях, определенных Налоговым кодексом Украины.

Специалисты отмечают, что для получения налоговой скидки необходимо иметь документы, подтверждающие понесенные расходы.

Кроме того, нужно подать декларацию об имущественном положении и доходах и документах, подтверждающих право на получение скидки.

За какие расходы можно получить налоговую скидку

и т. д. благодаря налоговой скидке. Finance.ua уже писал , что украинцы, которые официально получают зарплату и платят налог на доходы физических лиц, могут вернуть часть расходов на обучение, ипотеку, аренду жилья, медицинские услугиблагодаря налоговой скидке.

За какие расходы можно вернуть деньги:

образование. Оплата обучения в детских садах, школах, заведениях профессионального или высшего образования — для себя или членов семьи первой степени родства.

Оплата обучения в детских садах, школах, заведениях профессионального или высшего образования — для себя или членов семьи первой степени родства. аренда жилья. Для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий, не имеющих в собственности другого жилья.

Для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий, не имеющих в собственности другого жилья. ипотека. Компенсация части процентов по ипотечному жилищному кредиту.

Компенсация части процентов по ипотечному жилищному кредиту. медицина. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.

Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии. страхование и пенсия. Взносы по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.

Взносы по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения. благотворительность. Пожертвования и благотворительные взносы неприбыльным организациям — в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода.

Пожертвования и благотворительные взносы неприбыльным организациям — в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода. усыновление. Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка.

Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка. инвестиции. Расходы на приобретение акций предприятий — резидентов Дія.City.

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