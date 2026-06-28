Нужно ли платить налоги с выигрышей и призов: объяснение Налоговой
Выигрыши в лотереях, конкурсах и розыгрышах в Украине считаются доходом и подлежат налогообложению. В то же время в большинстве случаев победителям не нужно самостоятельно платить налоги. Эта обязанность возлагается на организатора розыгрыша или оператора лотереи.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Кто платит налоги за выигрыш
Если речь идет о лотерее, налоговым агентом выступает ее оператор. Он начисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%).
Аналогичный механизм действует и для рекламных акций и конкурсов — налоги платит организатор розыгрыша, а победитель получает уже чистую сумму.
К примеру, если участник выиграл 10 000 гривен в рекламной акции, организатор удержит 2 300 гривен налогов (1 800 гривен НДФЛ и 500 гривен военного сбора). На руки победитель получит 7700 гривен.
Как облагаются налогами неденежные призы
Отдельно облагаются налогами неденежные выигрыши — смартфоны, техника, автомобили или туристические поездки.
В этих случаях налог начисляется на стоимость полученного подарка. Для расчета налога используется специальный коэффициент, определенный Налоговым кодексом Украины.
До этого Finance.ua отмечал, что объем транспортного налога, уплачиваемый владельцами элитных автомобилей, за январь-май 2026 года вырос на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 140,2 млн грн
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