Нужно ли платить налоги с выигрышей и призов: объяснение Налоговой Сегодня 12:14 — Личные финансы

Выигрыш в лотерею

Выигрыши в лотереях, конкурсах и розыгрышах в Украине считаются доходом и подлежат налогообложению. В то же время в большинстве случаев победителям не нужно самостоятельно платить налоги. Эта обязанность возлагается на организатора розыгрыша или оператора лотереи.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кто платит налоги за выигрыш

Если речь идет о лотерее, налоговым агентом выступает ее оператор. Он начисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%).

Аналогичный механизм действует и для рекламных акций и конкурсов — налоги платит организатор розыгрыша, а победитель получает уже чистую сумму.

К примеру, если участник выиграл 10 000 гривен в рекламной акции, организатор удержит 2 300 гривен налогов (1 800 гривен НДФЛ и 500 гривен военного сбора). На руки победитель получит 7700 гривен.

Как облагаются налогами неденежные призы

Отдельно облагаются налогами неденежные выигрыши — смартфоны, техника, автомобили или туристические поездки.

В этих случаях налог начисляется на стоимость полученного подарка. Для расчета налога используется специальный коэффициент, определенный Налоговым кодексом Украины.

До этого Finance.ua отмечал , что объем транспортного налога, уплачиваемый владельцами элитных автомобилей, за январь-май 2026 года вырос на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 140,2 млн грн

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