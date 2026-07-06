Стажировка остается одним из наиболее распространенных способов начать карьеру и получить первый практический опыт. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой актуальных предложений стажировок от ведущих украинских и международных работодателей в разных сферах.
Сейчас многие украинские и международные компании регулярно открывают программы для студентов и молодых специалистов, предлагая работу над реальными проектами и возможность дальнейшего трудоустройства.
Coke Internship 2026 в Coca-Cola HBC Украина, Армения и Молдова
📍 пгт Большая Дымерка, Броварской р-н, Киевская область (гибридный формат)
Компания открыла набор на оплачиваемую годичную программу стажировки COKE INTERNSHIP 2026. Она подойдет не только студентам без опыта, но и тем, кто меняет профессию, возвращается к работе после декретного отпуска или демобилизации.
Предлагают:
оплачиваемую стажировку продолжительностью один год;
Стажер в сервисный департамент (сервисный инженер) в Konica Minolta Ukraine
📍 Киев
Официальный представитель глобального провайдера ІТ-решений, услуг бумажного и электронного документооборота приглашает студентов технических специальностей старших курсов и выпускников 2025—2026 годов на оплачиваемую стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Во время стажировки будущий сервисный инженер будет ремонтировать и обслуживать многофункциональные устройства (МФУ), диагностировать и устранять технические неисправности и сбои в работе МФУ.
Среди требований: английский язык на уровне, достаточном для чтения технической документации, водительские права категории B и стаж вождения от 2 лет.
Младший инженер по производству (стажировке) в Cemark
📍 Каменец-Подольский
Часть международной группы CRH, одного из мировых лидеров в производстве строительных материалов, приглашает студентов 3−4 курсов и выпускников, которые завершили обучение не более трех лет назад, на программу оплачиваемой стажировки.
Предлагается официальное трудоустройство, менторская поддержка, тренинги, корпоративные курсы английского языка, трансфер в/с предприятия.
Стажер в отдел начисления заработной платы в Ernst & Young
📍 Киев
Работодатель — международная компания, предоставляющая профессиональные услуги в сферах аудита, консалтинга, налогообложения, права, стратегии и транзакций.
Будущий стажер будет участвовать в подготовке расчетов заработной платы, обязательной отчетности, справок для клиентов, а также помогать команде консультировать по трудовому и налоговому законодательству.
Предлагается: официальное трудоустройство с первого дня, медицинская страховка, 35 календарных дней отпуска, гибкий график, бесплатные обеды, компенсация профессиональной сертификации.
Младший специалист финансового отдела (стажировка) в IDS Ukraine
📍 Киев
Компания — один из ведущих производителей и дистрибьюторов бутилированной воды в Украине, в портфель которого входят бренды «Моршинская», «Миргородская», «Аляска» и «Аква Лайф».
На оплачиваемую трехмесячную стажировку приглашают студентов 3−6 курсов или выпускников специальностей «Финансы», «Экономика», «Учет и аудит» или смежных направлений.
Будущий специалист будет заниматься план-фактом анализом доходов и расходов, подготовкой информационно-аналитической отчетности и презентаций, а также будет участвовать в стандартизации управленческой и аналитической отчетности.