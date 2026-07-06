Где пройти стажировку летом — подборка вакансий Сегодня 13:02 — Личные финансы

Студентка ищет стажировку

Стажировка остается одним из наиболее распространенных способов начать карьеру и получить первый практический опыт. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой актуальных предложений стажировок от ведущих украинских и международных работодателей в разных сферах.

Сейчас многие украинские и международные компании регулярно открывают программы для студентов и молодых специалистов, предлагая работу над реальными проектами и возможность дальнейшего трудоустройства.

Coke Internship 2026 в Coca-Cola HBC Украина, Армения и Молдова

📍 пгт Большая Дымерка, Броварской р-н, Киевская область (гибридный формат)

Компания открыла набор на оплачиваемую годичную программу стажировки COKE INTERNSHIP 2026. Она подойдет не только студентам без опыта, но и тем, кто меняет профессию, возвращается к работе после декретного отпуска или демобилизации.

Предлагают:

оплачиваемую стажировку продолжительностью один год;

официальное трудоустройство и социальный пакет;

возможность совмещать стажировку с обучением;

корпоративную развозку.

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Sales Intern в «BAT Украина»

📍 Киев

Работодатель — часть международной группы BAT, которая производит традиционные табачные изделия и продукты нового поколения, сфокусированные на уменьшении влияния на здоровье людей.

Компания открыла набор на оплачиваемую трехмесячную программу стажировки BeTalent Sales для студентов 4−6 курсов и выпускников, желающих начать карьеру в сфере продаж.

Среди требований:

возможность работать полный рабочий день;

английский язык на уровне не ниже Intermediate;

наличие водительского удостоверения или готовность быстро его получить.

Стажировка Raif Campus в Райффайзен Банк

📍 Киев/гибридный формат

О работодателе

Один из крупнейших украинских банков с иностранным капиталом приглашает студентов и выпускников на бесплатную программу стажировки Raif Campus.

Программа предусматривает:

стажировку продолжительностью от 2 до 6 месяцев;

работу над реальными бизнес-проектами;

сертификат после завершения стажировки;

корпоративные мероприятия и приветственный подарок.

Стажер юридической практики Life Sciences & Healthcare в Arzinger

📍 Киев

Независимая национальная юридическая компания приглашает студентов старших курсов и недавних выпускников юридических факультетов на оплачиваемую стажировку в практике Life Sciences & Healthcare.

Будущий стажер будет заниматься:

мониторингом изменений законодательства, судебной практики и отраслевых новостей;

проведением юридических исследований;

подготовкой аналитических материалов, меморандумов, презентаций и публикаций;

помощью в подготовке юридических статей и других PR-материалов по юридическим вопросам.

Стажер по финансам в Roshen

📍 Киев

Центральный офис производителя кондитерских изделий в мире приглашает студентов и молодых специалистов на оплачиваемую шестимесячную стажировку в финансовом департаменте.

Программа рассчитана на студентов 1−2 курсов магистратуры и выпускников 2024—2026 годов экономических или финансовых специальностей.

Компания предлагает:

оплачиваемую стажировку с официальным трудоустройством;

бесплатные обеды;

медицинскую страховку после успешного завершения программы;

возможность получить постоянную работу в компании.

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Менеджер по закупкам (стажер) в «Украинский аграрный холдинг»

📍 с. Красное, Золочевский район, Львовская область

Работодатель — группа компаний, специализирующаяся на выращивании зерновых, молочном животноводстве, а также оказывающая элеваторные услуги и занимающаяся железнодорожными перевозками.

Будущий специалист будет заниматься, в частности, поиском поставщиков, ведением переговоров, заключением договоров, контролем поставок и подготовкой отчетности.

Ожидания от кандидатов:

уверенное владение компьютером и офисными программами;

наличие водительского удостоверения категории B и опыта вождения автомобиля;

готовность к командировкам.

Компания анонсирует обучение и рассматривает кандидатов без опыта.

Стажер в сервисный департамент (сервисный инженер) в Konica Minolta Ukraine

📍 Киев

Официальный представитель глобального провайдера ІТ-решений, услуг бумажного и электронного документооборота приглашает студентов технических специальностей старших курсов и выпускников 2025—2026 годов на оплачиваемую стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Во время стажировки будущий сервисный инженер будет ремонтировать и обслуживать многофункциональные устройства (МФУ), диагностировать и устранять технические неисправности и сбои в работе МФУ.

Среди требований: английский язык на уровне, достаточном для чтения технической документации, водительские права категории B и стаж вождения от 2 лет.

Младший инженер по производству (стажировке) в Cemark

📍 Каменец-Подольский

Часть международной группы CRH, одного из мировых лидеров в производстве строительных материалов, приглашает студентов 3−4 курсов и выпускников, которые завершили обучение не более трех лет назад, на программу оплачиваемой стажировки.

Предлагается официальное трудоустройство, менторская поддержка, тренинги, корпоративные курсы английского языка, трансфер в/с предприятия.

Стажер в отдел начисления заработной платы в Ernst & Young

📍 Киев

Работодатель — международная компания, предоставляющая профессиональные услуги в сферах аудита, консалтинга, налогообложения, права, стратегии и транзакций.

Будущий стажер будет участвовать в подготовке расчетов заработной платы, обязательной отчетности, справок для клиентов, а также помогать команде консультировать по трудовому и налоговому законодательству.

Предлагается: официальное трудоустройство с первого дня, медицинская страховка, 35 календарных дней отпуска, гибкий график, бесплатные обеды, компенсация профессиональной сертификации.

Младший специалист финансового отдела (стажировка) в IDS Ukraine

📍 Киев

Компания — один из ведущих производителей и дистрибьюторов бутилированной воды в Украине, в портфель которого входят бренды «Моршинская», «Миргородская», «Аляска» и «Аква Лайф».

На оплачиваемую трехмесячную стажировку приглашают студентов 3−6 курсов или выпускников специальностей «Финансы», «Экономика», «Учет и аудит» или смежных направлений.

Будущий специалист будет заниматься план-фактом анализом доходов и расходов, подготовкой информационно-аналитической отчетности и презентаций, а также будет участвовать в стандартизации управленческой и аналитической отчетности.

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