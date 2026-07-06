0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дети до 16 лет могут выезжать за границу по упрощенным правилам — когда это разрешено

Личные финансы
61
Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним родителем, но до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.
Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним родителем, но до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.
Во время действия военного или чрезвычайного положения в Украине действуют упрощенные правила пересечения государственной границы для детей младше 16 лет. Несовершеннолетние могут выезжать за границу в сопровождении родителя, бабы, деда, совершеннолетних брата или сестры, мачехи, отчима или других уполномоченных лиц.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Какие документы нужны для пересечения границы

Согласно правилам пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабинета Министров № 57, а также Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», ребенок должен иметь один из следующих документов:
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • проездной документ ребенка;
  • документальное подтверждение внесения сведений о ребенке в загранпаспорте одного из родителей, если он путешествует вместе с ним.

Нужно ли согласие второго родителя

В мирное время для выезда ребенка за границу с одним родителем или другим уполномоченным лицом обычно необходимо нотариально удостоверенное согласие второго родителя. В таком документе должна быть указана страна следования и срок пребывания ребенка за границей.
Однако во время военного положения дети могут пересекать государственную границу в сопровождении одного из родителей без нотариального согласия другого.

В каких случаях согласие второго родителя не требуется

Законодательством также предусмотрен ряд случаев, когда согласие второго родителя не требуется:
  • если второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;
  • когда есть подтверждение смерти второго родителя или решение суда о лишении родительских прав, признания безвестно отсутствующим или недееспособным;
  • когда есть решение суда или органа опеки, разрешающей выезд без согласия второго родителя;
  • когда предоставлены документы о значительной задолженности по уплате алиментов;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, в отношении детей с инвалидностью или отдельных условий временного выезда.
Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним родителем, но до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Пересечение границы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems