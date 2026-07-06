Дети до 16 лет могут выезжать за границу по упрощенным правилам — когда это разрешено
Какие документы нужны для пересечения границы
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- проездной документ ребенка;
- документальное подтверждение внесения сведений о ребенке в загранпаспорте одного из родителей, если он путешествует вместе с ним.
Нужно ли согласие второго родителя
В каких случаях согласие второго родителя не требуется
- если второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;
- когда есть подтверждение смерти второго родителя или решение суда о лишении родительских прав, признания безвестно отсутствующим или недееспособным;
- когда есть решение суда или органа опеки, разрешающей выезд без согласия второго родителя;
- когда предоставлены документы о значительной задолженности по уплате алиментов;
- в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, в отношении детей с инвалидностью или отдельных условий временного выезда.
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