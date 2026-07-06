Дети до 16 лет могут выезжать за границу по упрощенным правилам — когда это разрешено Сегодня 09:03 — Личные финансы

Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним родителем, но до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.

Во время действия военного или чрезвычайного положения в Украине действуют упрощенные правила пересечения государственной границы для детей младше 16 лет. Несовершеннолетние могут выезжать за границу в сопровождении родителя, бабы, деда, совершеннолетних брата или сестры, мачехи, отчима или других уполномоченных лиц.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Какие документы нужны для пересечения границы

Согласно правилам пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабинета Министров № 57, а также Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», ребенок должен иметь один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

проездной документ ребенка;

документальное подтверждение внесения сведений о ребенке в загранпаспорте одного из родителей, если он путешествует вместе с ним.

Нужно ли согласие второго родителя

В мирное время для выезда ребенка за границу с одним родителем или другим уполномоченным лицом обычно необходимо нотариально удостоверенное согласие второго родителя. В таком документе должна быть указана страна следования и срок пребывания ребенка за границей.

Однако во время военного положения дети могут пересекать государственную границу в сопровождении одного из родителей без нотариального согласия другого.

В каких случаях согласие второго родителя не требуется

Законодательством также предусмотрен ряд случаев, когда согласие второго родителя не требуется:

если второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;

когда есть подтверждение смерти второго родителя или решение суда о лишении родительских прав, признания безвестно отсутствующим или недееспособным;

когда есть решение суда или органа опеки, разрешающей выезд без согласия второго родителя;

когда предоставлены документы о значительной задолженности по уплате алиментов;

в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, в отношении детей с инвалидностью или отдельных условий временного выезда.



Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним родителем, но до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.

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