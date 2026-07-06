В Украине утвердили новые правила привлечения иностранных добровольцев в ВСУ Сегодня 10:02 — Личные финансы

Иностранные добровольцы уже являются важной частью украинской армии. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Кабинет Министров утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, добровольно изъявивших желание присоединиться к Силам обороны Украины. В частности, правительство приняло процедуру, определяющую порядок организационного и логистического сопровождения таких кандидатов — от прибытия в Украину до заключения контракта на военную службу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Иностранные добровольцы уже являются важной частью украинской армии. Новые правила откроют больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира по понятным правилам», — говорится в сообщении.

Как будет работать система сопровождения

Услуги организационного, документального и логистического сопровождения кандидатов — исключительно на солдатские и сержантские должности — будут предоставлять частные компании.

Такие компании обязательно должны быть включены в список Центром рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Для участия в программе компании должны:

соответствовать ряду требований (регистрация в Украине, отсутствие задолженностей и т. п. );

); не находиться под санкциями;

не иметь связей с государством-агрессором;

внести обеспечительный платеж в размере 5 млн гривен на случай невыполнения условий договора.

Решение о включении в список будет приниматься в течение 10 рабочих дней после соответствующей проверки. Если решение положительное, дальше компании будут сопровождать иностранных добровольцев на всех этапах.

Как будут оплачивать работу компаний

Компании берут на себя логистику, оформление документов, страхование, проживание, питание и другие этапы сопровождения иностранных добровольцев в Украину до момента заключения контракта.

Средства компания будет получать отдельно за каждого — по 300 000 гривен, но в несколько этапов во избежание теневых схем и злоупотреблений.

Компании также будут отвечать за законность всех процедур и подлинность документов. Если кандидат не пройдет военно-врачебную комиссию (ВВК) или откажется от подписания контракта, компания за свой счет обеспечит его возвращение в страну выбытия.

Дополнительные проверки для кандидатов

Иностранные добровольцы также будут проверяться украинскими спецслужбами. После заключения контракта они будут проходить БОВП и присоединяться к Силам обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что указ президента об увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих службу с 2022 года или ранее, будет иметь приоритет над заключенными контрактами. Процесс частичного увольнения планируется начать в конце осени 2026 года.

Механизм увольнения будет основываться на двух основных критериях: общей продолжительности службы с 2014 года и количества боевых дней.

Также мы писали , что Министерство внутренних дел Украины обновило правила пребывания и оформления документов для иностранцев, которые планируют подписать контракт на военную службу или уже присоединились к защите Украины. Так, для иностранцев, проходящих службу, отменяется обязанность декларировать место жительства.

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