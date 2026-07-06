0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменение движения поездов после атаки рф

Личные финансы
72
Изменение движения поездов после атаки рф
Изменение движения поездов после атаки рф
Из-за российской атаки 6 июля на некоторых участках железной дороги в Киевской области по соображениям безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ограничила движение поездов. В связи с этим «Укрзализныця» задействовала резервные объездные маршруты.
Об этом сообщили в ведомстве.
Как отмечается, это касается поездов № 93 Харьков — Холм, № 134 Каменец-Подольский — Киев, № 94 Холм — Харьков, № 43 Днепр — Ивано-Франковск, № 104 Львов — Лозовая.
«Все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, впрочем, ожидаются задержки в движении, которые уже сейчас можно отслеживать на uz-vezemo (https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)», — говорится в сообщении.
Также из-за этих ограничений затруднено и пригородное движение в фастовском направлении.
«Совместно с Киевской областной государственной администрацией организуем автобусы для обеспечения „челночного“ сообщения между Бояркой и Киевом», — добавили железнодорожники.
В Киеве после атаки рф масштабные разрушения. Уже известно о семи погибших и 24 пострадавших. По информации мэра столицы Виталия Кличко, 14 человек госпитализированы, в том числе двое детей — 7 и 8 лет. Известно о частичном разрушении нескольких многоэтажек в разных районах. По данным спасателей, под завалами еще находятся люди.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems