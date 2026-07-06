Изменение движения поездов после атаки рф Сегодня 10:23 — Личные финансы

Изменение движения поездов после атаки рф

Из-за российской атаки 6 июля на некоторых участках железной дороги в Киевской области по соображениям безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ограничила движение поездов. В связи с этим «Укрзализныця» задействовала резервные объездные маршруты.

Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, это касается поездов № 93 Харьков — Холм, № 134 Каменец-Подольский — Киев, № 94 Холм — Харьков, № 43 Днепр — Ивано-Франковск, № 104 Львов — Лозовая.

«Все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, впрочем, ожидаются задержки в движении, которые уже сейчас можно отслеживать на uz-vezemo (https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)», — говорится в сообщении.

Также из-за этих ограничений затруднено и пригородное движение в фастовском направлении.

«Совместно с Киевской областной государственной администрацией организуем автобусы для обеспечения „челночного“ сообщения между Бояркой и Киевом», — добавили железнодорожники.

В Киеве после атаки рф масштабные разрушения. Уже известно о семи погибших и 24 пострадавших. По информации мэра столицы Виталия Кличко, 14 человек госпитализированы, в том числе двое детей — 7 и 8 лет. Известно о частичном разрушении нескольких многоэтажек в разных районах. По данным спасателей, под завалами еще находятся люди.

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