В Украине официально появится новая профессия — механик электротранспорта
В Украине впервые утвердили профессиональный стандарт «Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств». То есть, стандарт механика электротранспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
«Автомобильная отрасль быстро меняется. В Украине за последние пять лет зарегистрировано более 200 тысяч электромобилей, в то же время до сих пор не существовало официального профессионального стандарта для специалистов, которые их обслуживают. Теперь государство четко определяет требования к этой профессии. Это означает современные программы подготовки, возможность официального подтверждения квалификации и выше качество услуг для владельцев транспортных средств», — отметил замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.
Документ уже внесен в Единый реестр квалификаций и вступил в силу.
Какие компетентности предусматривает новый стандарт
Новый профессиональный стандарт определяет список знаний, умений и компетентностей, необходимых для работы такого специалиста. Речь идет о работе с легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, гибридными и электрическими транспортными средствами, электронно-управляемыми газобаллонными системами, а также с международными протоколами диагностики, в частности OBD-II, CAN и J1939.
Какое значение будет иметь новый стандарт
Для работодателей профессиональный стандарт станет основой для формирования кадровой политики, разработки должностных инструкций, определения квалификационных требований к работникам и оценки их профессиональных компетентностей.
Для специалистов документ открывает возможность официального подтверждения квалификации в квалификационных центрах, определяет четкие требования к профессии и создает условия профессионального развития.
Для учебных заведений стандарт станет базой для обновления образовательных программ и подготовки специалистов в соответствии с современными технологиями и потребностями рынка труда.
Для владельцев транспортных средств введение стандарта означает повышение качества и безопасности сервисных услуг, поскольку он устанавливает единые требования к квалификации мастеров и выполнению работ.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в мае украинцы приобрели 2652 электрокара. Больше всего электромобилей в мае зарегистрировали в Киеве — 324 автомобиля. При этом 53% из них были подержанными. В пятерку регионов с самыми большими объемами регистраций также вошли:
- Львовская область — 271 ед. (92% б/у);
- Киевская обл. — 213 ед. (73% б/у);
- Ровенская обл. — 202 ед. (95% б/у);
- Волынская обл. — 195 ед. (95% б/у).
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