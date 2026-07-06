0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине официально появится новая профессия — механик электротранспорта

Личные финансы
2
В Украине впервые утвердили профессиональный стандарт для механиков электротранспорта
В Украине впервые утвердили профессиональный стандарт для механиков электротранспорта
В Украине впервые утвердили профессиональный стандарт «Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств». То есть, стандарт механика электротранспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
«Автомобильная отрасль быстро меняется. В Украине за последние пять лет зарегистрировано более 200 тысяч электромобилей, в то же время до сих пор не существовало официального профессионального стандарта для специалистов, которые их обслуживают. Теперь государство четко определяет требования к этой профессии. Это означает современные программы подготовки, возможность официального подтверждения квалификации и выше качество услуг для владельцев транспортных средств», — отметил замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.
Документ уже внесен в Единый реестр квалификаций и вступил в силу.

Какие компетентности предусматривает новый стандарт

Новый профессиональный стандарт определяет список знаний, умений и компетентностей, необходимых для работы такого специалиста. Речь идет о работе с легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, гибридными и электрическими транспортными средствами, электронно-управляемыми газобаллонными системами, а также с международными протоколами диагностики, в частности OBD-II, CAN и J1939.

Какое значение будет иметь новый стандарт

Для работодателей профессиональный стандарт станет основой для формирования кадровой политики, разработки должностных инструкций, определения квалификационных требований к работникам и оценки их профессиональных компетентностей.
Для специалистов документ открывает возможность официального подтверждения квалификации в квалификационных центрах, определяет четкие требования к профессии и создает условия профессионального развития.
Для учебных заведений стандарт станет базой для обновления образовательных программ и подготовки специалистов в соответствии с современными технологиями и потребностями рынка труда.
Место для вашей рекламы
Для владельцев транспортных средств введение стандарта означает повышение качества и безопасности сервисных услуг, поскольку он устанавливает единые требования к квалификации мастеров и выполнению работ.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в мае украинцы приобрели 2652 электрокара. Больше всего электромобилей в мае зарегистрировали в Киеве — 324 автомобиля. При этом 53% из них были подержанными. В пятерку регионов с самыми большими объемами регистраций также вошли:
  • Львовская область — 271 ед. (92% б/у);
  • Киевская обл. — 213 ед. (73% б/у);
  • Ровенская обл. — 202 ед. (95% б/у);
  • Волынская обл. — 195 ед. (95% б/у).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоПрофессииЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems