У яких регіонах України найчастіше купують електромобілі Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери, Фото: magnific

Минулого місяця українці придбали 2652 електрокари. Найчастіше авто на електротязі обирають мешканці столиці, а також західних областей країни.

Регіони-лідери з реєстрацій електроавто

Найбільше електромобілів у травні зареєстрували у Києві — 324 автомобілі. При цьому 53% з них були вживаними.

До п’ятірки регіонів із найбільшими обсягами реєстрацій також увійшли:

Львівська область — 271 од. (92% вживані);

Київська обл. — 213 од. (73% вживані);

Рівненська обл. — 202 од. (95% вживані);

Волинська обл. — 195 од. (95% вживані).

Серед нових моделей у Києві найбільший попит мав Toyota bZ4X, на Львівщині — BYD Leopard 3, у Київській області — BYD Sea Lion 06 EV.

На Рівненщині найчастіше купували Volkswagen ID.4, а на Волині — ORA 03.

Якщо говорити про вживані автівки, то у столиці та області найчастіше обирали Tesla Model Y, тоді як на Львівщині найбільший попит мала Tesla Model 3.

На Рівненщині та Волині найпопулярнішим вживаним електромобілем став Nissan Leaf.

До цього Finance.ua зазначав , що глобальні продажі електромобілів досягли 1,8 мільйона авто у травні — на 7% більше ніж у квітні 2026 року, та на 3% більше ніж у той самий період торік. Загалом за перших п’ять місяців 2026-го було продано 7,5 млн авто.

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