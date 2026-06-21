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У травні світові продажі електромобілів зросли до 1,8 млн авто

Технології&Авто
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Електрокар
Електрокар, Фото: magnific
Глобальні продажі електромобілів досягли 1,8 мільйона авто у травні — на 7% більше ніж у квітні 2026 року та на 3% більше ніж у той самий період торік. Загалом за перших п’ять місяців 2026-го було продано 7,5 млн авто.
Про це повідомляє Electrek з посиланням на звіт Benchmark Mineral Intelligence.

Європа лідирує

У річному вимірі найбільше зростання демонструє європейський ринок — на 23% порівняно з травнем 2025 року.
Китай поступово відновлюється після слабкого початку року, однак усе ще фіксує спад на 9% у порівнянні з минулим роком.
Найгірша динаміка спостерігається в Північній Америці, де у травні було продано на 26% менше електромобілів, ніж за аналогічний період торік.
У травні світові продажі електромобілів зросли до 1,8 млн авто
Якщо брати ситуацію за весь 2026 рік, то продажі в Європі за цей час зросли на 26% у порівнянні з тим самим періодом минулого року, у Китаї впали на 15%, а у Північній Америці — на 25%.
«Європа залишається лідером з найвищими показниками, зростання складає 26% з початку року, завдяки політичним стимулам та зростаючій присутності китайських виробників. Ціни на паливо залишаються високими, і, враховуючи подальший розвиток ситуації на Близькому Сході, перспективи цін на бензин будуть такими, за якими варто стежити в найближчі місяці», — розповів менеджер з обробки даних Benchmark Mineral Intelligence Чарльз Лестер.
За матеріалами:
mezha.media
АвтоЕлектромобілі
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