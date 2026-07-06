Почему части ВПЛ могут приостановить выплаты в июле Сегодня 14:00 — Личные финансы

Почему части ВПЛ могут приостановить выплаты в июле

В июле выплаты внутренне перемещенным лицам продолжатся без изменений в суммах.

Однако части переселенцев нужно своевременно обновить данные, в противном случае пособие могут приостановить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина № 709

Сколько и когда будут платить

Деньги по-прежнему будут поступать двумя этапами — до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Точная дата зачисления зависит от работы банка и казначейской службы.

Суммы пособия не изменились:

взрослые получают по 2000 гривен в месяц;

дети и люди с инвалидностью — по 3000 гривен.

Выплаты назначаются уязвимым категориям ВПЛ сроком до 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

Кому нужно обновить данные

Обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП стоит тем, кто:

изменил адрес проживания или состав семьи;

оформляет пособие на ребенка впервые;

получил отказ и возобновить выплаты после подтверждения дохода;

изменил имущественное положение и хочет пересмотреть решение о назначении помощи.

Главное условие для возобновления

Для возобновления выплат после отказа действует критерий дохода — не более 10 380 гривен на одного человека. Если эту информацию не сообщить вовремя, выплаты могут быть приостановлены.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года около 4,6 млн. украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц. Но, несмотря на сложные обстоятельства, могут рассчитывать на финансовую поддержку как от государства, так и благотворительных организаций и волонтеров.

Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностей, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.

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