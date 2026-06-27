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Зуммеры зарабатывают больше миллениалов при смене работы — исследование

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Почему зуммеры зарабатывают больше миллениалов
Почему зуммеры зарабатывают больше миллениалов, Фото: magnific
Рынок труда предлагает разные возможности для зуммеров и миллениалов, в то же время представители поколения Z зарабатывают больше. Соответствующие данные указаны в отчете Bank of America Institute, где сравнили средние зарплаты этих двух поколений.
Об этом сообщает Investopedia.

Почему смена работы дает больше прирост дохода

Сотрудники поколения Z, перешедшие в новую компанию, имели в четыре раза большую зарплату, чем оставшиеся на своем месте.
Вместе с тем сменившие работу миллениалы получили примерно вдвое большее повышение зарплаты, чем те, кто остался у своего работодателя.
Дело в том, что смена работы часто становится способом повышения. Однако это правило действует для тех, кто только начинает карьеру. Для старших и высокооплачиваемых работников выгоднее оставаться на месте и не менять работу.
Такая тенденция объясняется тем, что молодые работники начинают сначала и имеют больше возможностей для быстрого роста.
Они могут менять свое направление работы или должности и применять навыки, полученные во время обучения. Однако старшие работники занимают высокооплачиваемые должности в компаниях, где ценится их опыт.
Медианная зарплат разных поколений
Медианная зарплат разных поколений, Фото: Іnvestopedia

Финансовые потребности влияют на карьерные решения

У зуммеров больше мотивации искать новую работу с более высокой зарплатой из-за большей потребности в финансах, которая снижается с возрастом.
Милллениалы часто уже обзавелись жильем, поэтому они менее зависимы от роста цен, к тому же они имеют стабильность или гибкий график работы.
Зуммеры должны быстрее покрывать растущие расходы, например, аренду или покупку жилья, автомобиля или создания семьи.
Для старшего и среднего поколения смена работы уже не дает такого результата, как для зуммеров. Так что в большинстве случаев зарплата не увеличивается, а наоборот, может уменьшаться.
Но, несмотря на указанный анализ, рынок труда остается сложным для всех поколений. Разница в зарплатах между теми, кто переходит на новую работу, и теми, кто остается на старой, фиксируется как минимум в последние семь лет. У поколения Z повышение зарплаты при смене работы уменьшилось примерно на 20% по сравнению с 2022 годом.
По материалам:
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РаботаЗарплата
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