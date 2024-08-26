Как проверить и восстановить PESEL со статусом UKR в Польше — Finance.ua

Как проверить и восстановить PESEL со статусом UKR в Польше
Каждый гражданин Украины, выехавший в Польшу в связи с войной, может получить номер PESEL со статусом UKR, дающий право на временную защиту и помощь от государства. Юристы рассказали, как его проверить и что делать, если утратили.
Как пишет uainkrakow.pl, проверить свой статус UKR можно на сайте gov.pl в разделе «Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL» или лично в ближайшей городской администрации (или там, где вам предоставили номер PESEL).
Как проверить статус UKR на сайте:
- нажмите «Pobierz zaświadczenie» на сайте;
- выберите Profil Zaufany, введите свой логин и пароль к профилю;
- введите код подтверждения, который отправят через SMS на ваш номер телефона;
- вверху страницы нажмите, чьи данные хотите проверить (свои / ваших детей)
Если в разделе «Dane statusu cizoziemca» указан прочерк или пишет «UKR» — все хорошо.
Если вместо прочерка или «UKR» пишет что-то другое — нужно обратиться в орган местной власти, где вы получили свой номер PESEL или в ближайшую администрацию. Список администраций можно найти здесь.
Утрата статуса UKR: причины
Центр правовой помощи сообщает, что потерять статус UKR можно в следующих ситуациях:
- если человек с номером PESEL UKR выезжает из Польши на срок более 30 дней;
- если человек параллельно с номером PESEL UKR обладает:
- разрешением на постоянное проживание;
- разрешением на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза;
- разрешением на временное проживание;
- статусом беженца;
- дополнительной защитой;
- согласием на толерованное пребывание;
- разрешением на пребывание по гуманитарным причинам;
- если беженец подает заявление на международную защиту в Польше с номером PESEL UKR;
- если человек имеет PESEL UKR и пользуется временной защитой (предоставленной из-за войны войны в Украине) на территории государства-члена ЕС, кроме Польши.
Если вы оформляете документы на временное проживание, потеряете статус UKR. Однако если только подаете заявку на временное проживание, это не приводит к потере статуса UKR.
Как восстановить статус UKR
Статус UKR можно восстановить только в следующих случаях:
- Статус UKR может быть восстановлен, если лицо подтвердит, что находилось за пределами Польши не более 30 дней;
- статус UKR может быть предоставлен повторно, если человек прибывает на территорию Польши из Украины в связи с военными действиями.
Утрата социальной помощи 800+
Утрата статуса UKR означает утрату прав и выплат, обусловленных этим статусом. К примеру, помощь 800+ на детей.
Центр правовой помощи рассказывает, что выплачивать пособие, например 800+, прекращают, если гражданин Украины с номером PESEL UKR или получающий ее ребенок уезжает из Польши.
Выезд ребенка или взрослого даже на 1 день приводит к приостановке выплат, но не означает потери льгот. То есть, пока вы не в Польше, деньги не будут начисляться. Но если взрослый человек или ребенок снова въезжает на территорию Польши, то помощь выплачивают с того месяца, в котором ее выплату приостановили из-за выезда.
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