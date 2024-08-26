Как проверить и восстановить PESEL со статусом UKR в Польше — Finance.ua

Как проверить и восстановить PESEL со статусом UKR в Польше Сегодня 08:05 — Мир

Как проверить и восстановить PESEL со статусом UKR в Польше

Каждый гражданин Украины, выехавший в Польшу в связи с войной, может получить номер PESEL со статусом UKR, дающий право на временную защиту и помощь от государства. Юристы рассказали, как его проверить и что делать, если утратили.

Как пишет uainkrakow.pl, проверить свой статус UKR можно на сайте gov.pl в разделе «Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL» или лично в ближайшей городской администрации (или там, где вам предоставили номер PESEL).

Как проверить статус UKR на сайте:

нажмите «Pobierz zaświadczenie» на сайте;

выберите Profil Zaufany, введите свой логин и пароль к профилю;

введите код подтверждения, который отправят через SMS на ваш номер телефона;

вверху страницы нажмите, чьи данные хотите проверить (свои / ваших детей)

Если в разделе «Dane statusu cizoziemca» указан прочерк или пишет «UKR» — все хорошо.

Если вместо прочерка или «UKR» пишет что-то другое — нужно обратиться в орган местной власти, где вы получили свой номер PESEL или в ближайшую администрацию. Список администраций можно найти здесь

Утрата статуса UKR: причины

Центр правовой помощи сообщает, что потерять статус UKR можно в следующих ситуациях:

если человек с номером PESEL UKR выезжает из Польши на срок более 30 дней;

если человек параллельно с номером PESEL UKR обладает:

разрешением на постоянное проживание; разрешением на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза; разрешением на временное проживание; статусом беженца; дополнительной защитой; согласием на толерованное пребывание; разрешением на пребывание по гуманитарным причинам;

если беженец подает заявление на международную защиту в Польше с номером PESEL UKR;

если человек имеет PESEL UKR и пользуется временной защитой (предоставленной из-за войны войны в Украине) на территории государства-члена ЕС, кроме Польши.

Если вы оформляете документы на временное проживание, потеряете статус UKR. Однако если только подаете заявку на временное проживание, это не приводит к потере статуса UKR.

Как восстановить статус UKR

Статус UKR можно восстановить только в следующих случаях:

Статус UKR может быть восстановлен, если лицо подтвердит, что находилось за пределами Польши не более 30 дней;

статус UKR может быть предоставлен повторно, если человек прибывает на территорию Польши из Украины в связи с военными действиями.

Утрата социальной помощи 800+

Утрата статуса UKR означает утрату прав и выплат, обусловленных этим статусом. К примеру, помощь 800+ на детей.

Центр правовой помощи рассказывает, что выплачивать пособие, например 800+, прекращают, если гражданин Украины с номером PESEL UKR или получающий ее ребенок уезжает из Польши.

Выезд ребенка или взрослого даже на 1 день приводит к приостановке выплат, но не означает потери льгот. То есть, пока вы не в Польше, деньги не будут начисляться. Но если взрослый человек или ребенок снова въезжает на территорию Польши, то помощь выплачивают с того месяца, в котором ее выплату приостановили из-за выезда.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.