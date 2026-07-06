Уплата земельного налога: какие льготы для пенсионеров Сегодня 20:00 — Личные финансы

Уплата земельного налога: какие льготы для пенсионеров

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, порядок их администрирования, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности должностных лиц при администрировании налогов и сборов регламентирует Налоговый кодекс Украины.

и т. п. , после достижения ими пенсионного возраста без изменения вида пенсии, поясняет Могут ли получить льготу по уплате земельного налога ФЛ, которым назначена пенсия не по возрасту, а по выслуге лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, после достижения ими пенсионного возраста без изменения вида пенсии, поясняет ГНС

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Льготы по земельному налогу с физических лиц установлены ст. 281 НКУ.

Так, согласно п. 281.1 ст. 281 НКУ от уплаты земельного налога увольняются, в частности, пенсионеры (по возрасту).

Освобождение от уплаты налога за земельные участки предусмотрено для соответствующей категории физических лиц п. 281.1 ст. 281 НКУ, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2,0 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то он освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право.

В случае утраты права на льготу в течение года налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право (п. 284.2 ст. 284 НКУ).

Также сообщаем, что если физическое лицо в течение года получило право на льготу по земельному налогу, то для получения льготы такое лицо имеет право обратиться в контролирующий орган по местонахождению земельного участка с документом, удостоверяющим право на льготу.

Выводы

Право на льготу по земельному налогу за земельные участки, указанные в п. 281.2 ст. 281 НКУ, предоставляется физическому лицу на основании документов, удостоверяющих такое право, в частности, пенсионного удостоверения пенсионера (по возрасту).

В то же время отмечаем, что от уплаты налога освобождаются физические лица (в том числе не относящиеся к льготной категории) на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных частиц (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы (п. 281.3 ст. 281 НКУ).

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