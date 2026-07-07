Когда Налоговая меняет регистрационный номер налогоплательщика Сегодня 20:02 — Личные финансы

Когда Налоговая меняет регистрационный номер налогоплательщика

Как напоминает Государственная Налоговая служба, порядок регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и формы соответствующих документов определены Положением, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 822 от 29.09.2017.

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Кто проверяет

Формирование регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП, ИНН) осуществляется ГНС на основании данных, представленных физическим лицом в учетной карточке по форме № 1ГР.

Проверка подлинности формирования номера относится исключительно к компетенции ГНС.

Подтверждением регистрационного номера является карточка налогоплательщика или отметка о РНУКНП в паспорте гражданина Украины или свидетельстве о рождении.

Ошибки

В случае обнаружения ошибок, в частности в персональных данных (ФИО, дата или место рождения, адрес регистрации и т. п. ), такие неточности исправляются путем подачи заявления по форме № 5ГР. При этом после внесения изменений регистрационный номер налогоплательщика не меняется.

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В то же время в случаях, когда выявленные нарушения или неточности невозможно устранить из-за внесения изменений в реестр, контролирующий орган имеет право изменить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В каком случае меняют

Такое изменение производится после проверки или выяснения обстоятельств допущения ошибки, выявленной контролирующим органом самостоятельно или по результатам рассмотрения обращения физического лица — налогоплательщика.

О результатах рассмотрения обращения или выявленном факте налогоплательщика информируют в установленном порядке.

Кроме того, по заявлению физического лица (в произвольной форме) ГНС в течение 5 рабочих дней выдает справку об изменении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по форме, определенной приложением 5 к Положению № 822.

Ранее мы писали, что Государственная налоговая служба совместно с экспертами работает над подготовкой концепции обновленной информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет».

В настоящее время ГНС совместно с экспертами формирует основу для обновления Электронного кабинета. До начала технической разработки команда проводит комплексный анализ по трем основным направлениям.

январе-мае 2026 года Напомним, вянваре-мае 2026 года наибольшую часть налоговых поступлений в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности. В целом, именно ключевые отрасли экономики сформировали основную часть доходов государства, демонстрируя рост уплаты налогов по сравнению с прошлым годом.

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