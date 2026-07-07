Когда Налоговая меняет регистрационный номер налогоплательщика
Как напоминает Государственная Налоговая служба, порядок регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и формы соответствующих документов определены Положением, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 822 от 29.09.2017.
Кто проверяет
Формирование регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП, ИНН) осуществляется ГНС на основании данных, представленных физическим лицом в учетной карточке по форме № 1ГР.
Проверка подлинности формирования номера относится исключительно к компетенции ГНС.
Подтверждением регистрационного номера является карточка налогоплательщика или отметка о РНУКНП в паспорте гражданина Украины или свидетельстве о рождении.
Ошибки
В случае обнаружения ошибок, в частности в персональных данных (ФИО, дата или место рождения, адрес регистрации
и т. п.), такие неточности исправляются путем подачи заявления по форме № 5ГР. При этом после внесения изменений регистрационный номер налогоплательщика не меняется.
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В то же время в случаях, когда выявленные нарушения или неточности невозможно устранить из-за внесения изменений в реестр, контролирующий орган имеет право изменить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
В каком случае меняют
Такое изменение производится после проверки или выяснения обстоятельств допущения ошибки, выявленной контролирующим органом самостоятельно или по результатам рассмотрения обращения физического лица — налогоплательщика.
О результатах рассмотрения обращения или выявленном факте налогоплательщика информируют в установленном порядке.
Кроме того, по заявлению физического лица (в произвольной форме) ГНС в течение 5 рабочих дней выдает справку об изменении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по форме, определенной приложением 5 к Положению № 822.
Ранее мы писали, что Государственная налоговая служба совместно с экспертами работает над подготовкой концепции обновленной информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет».
В настоящее время ГНС совместно с экспертами формирует основу для обновления Электронного кабинета. До начала технической разработки команда проводит комплексный анализ по трем основным направлениям.
Напомним, в январе-мае 2026 года наибольшую часть налоговых поступлений в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности. В целом, именно ключевые отрасли экономики сформировали основную часть доходов государства, демонстрируя рост уплаты налогов по сравнению с прошлым годом.
Также ранее писали в статье, какие налоги должны платить украинцы с 2022 года. Все детали читайте здесь.
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