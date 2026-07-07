Какие налоги платят в Испании Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какие налоги платят в Испании

В Украине полноценно заработал автоматический обмен финансовой информацией по международному стандарту CRS, что дает налоговым органам доступ к данным об иностранных финансовых счетах украинских резидентов.

Налоговые службы европейских стран все более тщательно проверяют, сколько времени граждане Украины фактически находятся на их территории, чтобы определить их налоговый статус.

Finance.ua разобрался , за что, кому и сколько сейчас приходится платить, как не попасть в ловушку двойного налогообложения и чем отличаются правила в топ-странах Европы.

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Напомним, по общему правилу, вы становитесь налоговым резидентом европейской страны, если выполняется хотя бы одно из условий:

вы находитесь в стране более 183 дней в течение календарного или налогового года;

в течение календарного или налогового года; центр ваших жизненных и экономических интересов переместился туда (там живет семья, дети ходят в школу, подписан долгосрочный договор аренды жилья, есть постоянная работа).

К примеру, в Испании достаточно высокое налоговое давление.

Наемные работники

Налог прогрессивный и состоит из двух частей (общегосударственной и региональной). Ставки стартуют от 19% и до 47% для высоких доходов.

Регионы (например Мадрид или Каталония) имеют право менять свою часть налога, поэтому в разных городах суммы в квитанциях могут отличаться в случае одинаковой зарплаты.

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Подоходный налог платится как авансовые платежи ежеквартально по ставке 20% от чистой прибыли (доходы минус расходы). В конце года производится пересчет по прогрессивной шкале.

Кроме того, есть обязательный ежемесячный взнос в соцстрах (CUTA), который рассчитывается по прогрессивной шкале от реального дохода и стартует от 80 евро в месяц для новых предпринимателей (Tarifa Plana на первый год) и может достигать 530 евро в зависимости от реального дохода.

Ранее мы писали , что Испания впервые заняла первое место в рейтинге самых привлекательных стран Европы для инвестиций в недвижимость. Об этом говорится в исследовании, проведенном консалтинговой компанией CBRE.

В 2025 году суммарный размер этих инвестиций превысил 18,4 млрд евро с ростом выше среднего по Европе (+31% в годовом исчислении, максимальный показатель с 2018 года).

В 2026 году CBRE прогнозирует новый рост инвестиций в Испании на 5−10% до 19−21 млрд евро в условиях финансовой стабильности и улучшенных условий финансирования.

Также говорилось , что Испания стала источником новых рабочих мест в ЕС.

В 2025 году граждане Польши приобрели у Испании 4136 объектов недвижимости. Ранее мы писали, что жители Польши все больше инвестируют в недвижимость за границей. Испания — одно из самых привлекательных направлений.В 2025 году граждане Польши приобрели у Испанииобъектов недвижимости.

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