0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты пенсии в связи с потерей кормильца в 2026 году (суммы)

Личные финансы
71
Выплаты пенсии в связи с потерей кормильца в 2026 году (суммы)
Выплаты пенсии в связи с потерей кормильца в 2026 году (суммы)
Пенсия в случае потери кормильца назначается при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим для назначения пенсии по III группе инвалидности — детали здесь.
Об этом пишет Пенсионный фонд.
Главное условие получения пенсии — подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.
Обратиться за назначением можно двумя способами:
  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал Действие.

Кто имеет право на выплаты

Получить пенсию могут не все родственники, а только подпадающие под определенные законом категории:
  • муж или жена, родители — если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • дети до 18 лет, а также дети с инвалидностью, установленной до этого возраста;
  • дети, обучающиеся на дневной форме, — до 23 лет;
  • дети-сироты — до 23 лет;
  • члены семьи пропавшего без вести человека — при условии, что были на его содержании;
  • муж, жена, а в их отсутствие — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, если они не работают и ухаживают за его ребенком (детьми) до 8-летнего возраста.
Читайте также

Сумма

Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:
  • одному члену семьи насчитывают 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • двум и более — 100 процентов такой пенсии, распределенные между ними поровну.

Минимальные суммы в 2026 году

Государство установило нижний предел выплат в зависимости от количества получателей:
  • на одного нетрудоспособного члена семьи — 2361 гривна;
  • на двоих — 2833,20 гривны;
  • на трех и более — 3541,50 гривны.
Деньги начисляют до завершения нетрудоспособности получателя. А для людей пенсионного возраста выплаты назначаются пожизненно.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что в июле выплаты внутренне перемещенным лицам продлеваются без изменений в суммах. Однако части переселенцев нужно своевременно обновить данные, в противном случае пособие могут приостановить.
Напомним, с 2025 года в Украине действует новая система установления статуса инвалидности. Изменился не только механизм, но и сама суть, поскольку теперь в фокусе — не диагноз, а реальные ограничения в жизни и деятельности человека.
Finance.ua собрал все, что известно о процедуре оформления инвалидности 2026 года, продлении статуса и государственной поддержке. Помог в этом эксперт Игорь Бевх, юридический советник и аналитик ГС «Лига Сильных».
Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.
Детали читайте в нашем спецпроекте — Как оформить статус человека с инвалидностью, каковы выплаты
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems