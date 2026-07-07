Выплаты пенсии в связи с потерей кормильца в 2026 году (суммы) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Выплаты пенсии в связи с потерей кормильца в 2026 году (суммы)

Пенсия в случае потери кормильца назначается при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим для назначения пенсии по III группе инвалидности — детали здесь.

Об этом пишет Пенсионный фонд.

Главное условие получения пенсии — подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.

Обратиться за назначением можно двумя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал Действие.

Кто имеет право на выплаты

Получить пенсию могут не все родственники, а только подпадающие под определенные законом категории:

муж или жена, родители — если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет, а также дети с инвалидностью, установленной до этого возраста;

дети, обучающиеся на дневной форме, — до 23 лет;

дети-сироты — до 23 лет;

члены семьи пропавшего без вести человека — при условии, что были на его содержании;

муж, жена, а в их отсутствие — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, если они не работают и ухаживают за его ребенком (детьми) до 8-летнего возраста.

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Сумма

Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:

одному члену семьи насчитывают 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;

двум и более — 100 процентов такой пенсии, распределенные между ними поровну.

Минимальные суммы в 2026 году

Государство установило нижний предел выплат в зависимости от количества получателей:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 2361 гривна;

на двоих — 2833,20 гривны;

на трех и более — 3541,50 гривны.

Деньги начисляют до завершения нетрудоспособности получателя. А для людей пенсионного возраста выплаты назначаются пожизненно.

Однако части переселенцев нужно своевременно обновить данные, в противном случае пособие могут приостановить. Ранее мы писали , что в июле выплаты внутренне перемещенным лицам продлеваются без изменений в суммах.Однако части переселенцев нужно своевременно обновить данные, в противном случае пособие могут приостановить.

Напомним, с 2025 года в Украине действует новая система установления статуса инвалидности. Изменился не только механизм, но и сама суть, поскольку теперь в фокусе — не диагноз, а реальные ограничения в жизни и деятельности человека.

Finance.ua собрал все, что известно о процедуре оформления инвалидности 2026 года, продлении статуса и государственной поддержке. Помог в этом эксперт Игорь Бевх, юридический советник и аналитик ГС «Лига Сильных».

Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.

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