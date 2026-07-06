Чому частині ВПО можуть призупинити виплати у липні Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Чому частині ВПО можуть призупинити виплати у липні

У липні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжаться без змін у сумах.

Однак частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну № 709

Скільки та коли платитимуть

Гроші, як і раніше, надходитимуть двома етапами — до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби.

Суми допомоги не змінилися:

дорослі отримують по 2000 гривень на місяць;

діти та люди з інвалідністю — по 3000 гривень.

Виплати призначають вразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.

Кому потрібно оновити дані

Звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу варто тим, хто:

змінив адресу проживання чи склад сім’ї;

оформлює допомогу на дитину вперше;

отримав відмову й хоче поновити виплати після підтвердження доходу;

змінив майновий стан і хоче переглянути рішення про призначення допомоги.

Головна умова для поновлення

Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу — не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року близько 4,6 млн українців мають статус внутрішньо переміщених осіб. Та, попри складні обставини, можуть розраховувати на фінансову підтримку як від держави, так і від благодійних організацій та волонтерів.

Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.

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