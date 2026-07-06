В Україні офіційно з’явиться нова професія — механік електротранспорту Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

В Україні вперше затвердили професійний стандарт для механіків електротранспорту

В Україні вперше затвердили професійний стандарт «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів». Тобто стандарт механіка електротранспорту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

«Автомобільна галузь стрімко змінюється. В Україні за останні п’ять років зареєстровано понад 200 тисяч електромобілів, водночас досі не існувало офіційного професійного стандарту для фахівців, які їх обслуговують. Відтепер держава чітко визначає вимоги до цієї професії. Це означає сучасні програми підготовки, можливість офіційного підтвердження кваліфікації та вищу якість послуг для власників транспортних засобів», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Документ уже внесено до Єдиного реєстру кваліфікацій та набув чинності.

Які компетентності передбачає новий стандарт

Новий професійний стандарт визначає перелік знань, умінь і компетентностей, необхідних для роботи такого фахівця. Йдеться про роботу з легковими і вантажними автомобілями, автобусами, гібридними та електричними транспортними засобами, електронно-керованими газобалонними системами, а також міжнародними протоколами діагностики, зокрема OBD-II, CAN та J1939.

Яке значення матиме новий стандарт

Для роботодавців професійний стандарт стане основою для формування кадрової політики, розроблення посадових інструкцій, визначення кваліфікаційних вимог до працівників та оцінювання їхніх професійних компетентностей.

Для фахівців документ відкриває можливість офіційного підтвердження кваліфікації у кваліфікаційних центрах, визначає чіткі вимоги до професії та створює умови для професійного розвитку.

Для закладів освіти стандарт стане базою для оновлення освітніх програм і підготовки спеціалістів відповідно до сучасних технологій та потреб ринку праці.

Для власників транспортних засобів запровадження стандарту означає підвищення якості та безпеки сервісних послуг, оскільки він встановлює єдині вимоги до кваліфікації майстрів та виконання ними робіт.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в травні українці придбали 2652 електрокари. Найбільше електромобілів у травні зареєстрували у Києві — 324 автомобілі. При цьому 53% з них були вживаними. До п’ятірки регіонів із найбільшими обсягами реєстрацій також увійшли:

Львівська область — 271 од. (92% вживані);

Київська обл. — 213 од. (73% вживані);

Рівненська обл. — 202 од. (95% вживані);

Волинська обл. — 195 од. (95% вживані).

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