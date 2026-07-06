Зміна руху потягів після атаки рф Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

Зміна руху потягів після атаки рф

Через російську атаку 6 липня на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань Державна служба з надзвичайних ситуацій обмежила рух поїздів. У зв’язку з цим «Укрзалізниця» задіяла резервні обʼїзні маршрути.

Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, це стосується поїздів № 93 Харків — Холм, № 134 Кам’янець-Подільський — Київ, № 94 Холм — Харків, № 43 Дніпро — Івано-Франківськ, № 104 Львів — Лозова.

«Усі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, втім очікуються затримки в русі, які вже зараз можна відслідковувати на uz-vezemo (https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)», — йдеться у повідомленні.

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку.

«Спільно з Київської обласною державною адміністрацією організовуємо автобуси для забезпечення „човникового“ сполучення між Бояркою та Києвом», — додали залізничники.

У Києві після атаки рф масштабні руйнування. Уже відомо про сімох загиблих та 24 постраждалих. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, 14 людей госпіталізовані, в тому числі двоє дітей — 7 та 8 років. Відомо про часткове руйнування кількох багатоповерхівок у різних районах. За даними рятувальників, під завалами ще перебувають люди.

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